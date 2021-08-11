https://tr.sputniknews.com/20210811/national-interest-rusyanin-t-90s-tanki-zirhli-bi-katil-1047912993.html

National Interest: Rusya'nın T-90S tankı, zırhlı bir katil

National Interest: Rusya'nın T-90S tankı, zırhlı bir katil

ABD merkezli The National Interest, T-90S tankının, Rus savunma sanayisinin ihracata yönelik en başarılı ürünlerinden biri olduğunu yazdı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T04:59+0300

2021-08-11T04:59+0300

2021-08-11T05:33+0300

savunma

rusya

tank

t-90

national interest

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Mark Episkopos imzalı yazıda, T-90 tankının hizmete girdiği günden itibaren birçok değişiklikten geçtiği ifade edildi. Başlarda T-72 tankının iyileştirilmiş versiyonu olan T-90’ın, 48 ton ağırlığıyla saatte 60 kilometre hız geliştirebildiği ve yakıt takviyesi yapılmadan 550 kilometre mesafe geçebildiği anımsatıldı.Sonuç olarak T-90S'in, seleflerinin tüm iyi özelliklerini kendinde birleştirdiğini yazan Episkopos, tankın anahtar özelliğinin, kompozit alaşımdan oluşan kombine zırh olduğunu kaydetti.Aracın ayrıca Kontakt-5 reaktif zırh ve Ştora-1 elektronik ve optik aktif koruma sistemine sahip T-90S’ın diğer üstünlüklerinin, modernize edilmiş 2A46M top namlusu ile uzaktan kumandalı makineli tüfeklerin olduğu kaydedildi.

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rusya, tank, t-90, national interest