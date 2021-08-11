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Nijerya'da 'yanlışlıkla gübre atılan' yemekten yiyen 24 kişi öldü
Nijerya'da 'yanlışlıkla gübre atılan' yemekten yiyen 24 kişi öldü
Nijerya'da "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T07:19+0300
2021-08-11T07:20+0300
dünya
afrika
nijerya
tuz
gübre
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen aynı aileden 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını belirtti.İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.
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afrika, nijerya, tuz, gübre, sokoto

Nijerya'da 'yanlışlıkla gübre atılan' yemekten yiyen 24 kişi öldü

07:19 11.08.2021 (güncellendi: 07:20 11.08.2021)
© AAMorg
Morg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Nijerya'da "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen aynı aileden 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını belirtti.

İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.
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