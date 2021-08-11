https://tr.sputniknews.com/20210811/oyuncu-sabina-toziya-hayatini-kaybetti-1047908997.html

Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayata veda etti. Toziya 8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle bir operasyon geçirmişti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:25+0300

2021-08-11T00:25+0300

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yaşam

oyuncu

kadın oyuncu

öldü

sabina toziya

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Sabina Toziya'nın ölüm haberinin sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı. 1946 Üsküp, Makedonya doğumlu Sabina Toziya son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterlerini oynamıştı.

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2021

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