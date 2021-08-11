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https://tr.sputniknews.com/20210811/oyuncu-sabina-toziya-hayatini-kaybetti-1047908997.html
Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayata veda etti. Toziya 8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle bir operasyon geçirmişti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T00:25+0300
2021-08-11T00:25+0300
2021-08-11T00:38+0300
yaşam
oyuncu
kadın oyuncu
öldü
sabina toziya
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Sabina Toziya'nın ölüm haberinin sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı. 1946 Üsküp, Makedonya doğumlu Sabina Toziya son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterlerini oynamıştı.
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oyuncu, kadın oyuncu, öldü, sabina toziya
Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti 00:25 11.08.2021 (güncellendi: 00:38 11.08.2021)
Usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayata veda etti. Toziya 8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle bir operasyon geçirmişti.
Sabina Toziya'nın ölüm haberinin sosyal medya hesabından senarist
Bahadır Özdener
duyurdu. Özdener
"Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı.
1946 Üsküp, Makedonya doğumlu
Sabina Toziya
son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterlerini
oynamıştı.