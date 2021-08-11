Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210811/oyuncu-sabina-toziya-hayatini-kaybetti-1047908997.html
Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayata veda etti. Toziya 8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle bir operasyon geçirmişti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T00:25+0300
2021-08-11T00:38+0300
yaşam
oyuncu
kadın oyuncu
öldü
sabina toziya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047908972_0:17:1200:692_1920x0_80_0_0_faabb518683ce9a7460be9038b0534c1.jpg
Sabina Toziya'nın ölüm haberinin sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı. 1946 Üsküp, Makedonya doğumlu Sabina Toziya son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterlerini oynamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047908972_128:0:1072:708_1920x0_80_0_0_45c863472eb7b8abc24461fe4a58e7f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oyuncu, kadın oyuncu, öldü, sabina toziya

Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

00:25 11.08.2021 (güncellendi: 00:38 11.08.2021)
© FotoğrafSabina Toziya
Sabina Toziya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Fotoğraf
Abone ol
Usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayata veda etti. Toziya 8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle bir operasyon geçirmişti.
Sabina Toziya'nın ölüm haberinin sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı.
1946 Üsküp, Makedonya doğumlu Sabina Toziya son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterlerini oynamıştı.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
01:01ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddet, Taliban'ın anlaşmadaki sözleriyle uyuşmuyor
00:50CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu gerekiyorsa aday olacak
00:46Savcı Sayan: Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey su faturasını Almanca, İngilizce gönderir
00:43Bakan Pakdemirli: Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı
00:39Meral Akşener'in Sivas ziyaretinde gerginlik
00:38Gamaleya Merkezi'nden Filipinler'de Sputnik Light’ın kullanımı için başvuru
00:28İstanbul Barosu: Avukata saldıran kişinin hakim ağabeyi, karakolu basıp terör estirdi
00:25Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
00:15ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararımdan pişman değilim
00:11Bilim insanları yakında yok olacak ülkeleri sıraladı
00:09Kudüs'teki dükkanına Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli esnafa para cezası kesildi
00:04Malatya'da 20 dakikalık sağanak sonrası caddeleri su bastı, araçlar yolda kaldı
00:02'Dört büyükler'in borcu 17 milyar lirayı aştı
00:02Facebook, Rusya’dan 300’den fazla hesabı kaldırdı
DünSağlık Bakanı Koca: Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası
DünABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Akım-2 Özel Temsilcisini atadı
DünMaske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü
DünElazığ’da yıldırım elektrik direğine isabet etti, il genelinde elektrikler kesildi
DünZift birikintisinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Dünİstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesine operasyon