https://tr.sputniknews.com/20210811/pakdemirli-yanginla-mucadele-planlarimizi-kuresel-isinma-risklerini-goz-onune-alarak-yeniliyoruz-1047924516.html

Pakdemirli: Yangınla mücadele planlarımızı küresel ısınma risklerini göz önüne alarak yeniliyoruz

Pakdemirli: Yangınla mücadele planlarımızı küresel ısınma risklerini göz önüne alarak yeniliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya gibi biz de yaşıyoruz. Yangınla mücadele eylem planlarımızı küresel ısınma... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:20+0300

2021-08-11T13:20+0300

2021-08-11T13:24+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

yangın

orman yangını

orman

bekir pakdemirli

türkiye

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, tüm dünyayı kasıp kavuran sıcaklık ve doğal afetlerin birbiri ardına yayıldığını vurguladı.Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında yer aldığına dikkati çeken Pakdemirli, ülkede ormanların yaklaşık yüzde 54'ünün yangına hassas alanlardan oluştuğunu, küresel iklim krizi ile sıcaklıkların arttığını ve bu durumun özellikle yangına hassas alanlar üzerindeki riski daha da artırdığını bildirdi.Pakdemirli, özellikle ABD ve Avrupa kıtasındaki yangınların yanında Avrupa'da yaşanan sel felaketlerinin küresel ısınma kaynaklı olduğunun ifade edildiğine işaret ederek, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya gibi biz de yaşıyoruz. Yangınla mücadele eylem planlarımızı küresel ısınma risklerini de göz önüne alarak yeniliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yangın bölgelerinde hava sıcaklık ortalamalarının zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkması, saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgarlar ve yüzde 10 gibi çok kritik seviyelerin altında olan nemin orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığının altını çizen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: 'Yerleşim yerlerine yakınlık da mücadeleyi etkiliyor'Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bu yana 53 ilde 275 orman yangını ve 219 kırsal alan yangını çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:'İHA'lar ve gözetleme kuleleri etkin rol oynadı'Orman yangınlarını, OGM Yangın Yönetim Merkezi ana koordinasyonunda, yangın bölgelerindeki mobil merkezlerle 24 saat aralıksız yönettiklerini belirten Pakdemirli, "Tarihimizin en büyük yangınlarına merkezimize insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüler, Türkiye genelindeki 776 yangın gözetleme kulesinden gelen bilgiler ve ihbarlar doğrultusunda anlık müdahalelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.Pakdemirli, merkezde İHA görüntülerinin canlı olarak izlendiğini, meteorolojik veriler dikkate alınarak ve yangınların haritalar üzerinden sürekli takip edilerek, gerekli yönlendirmelerin yapıldığına işaret ederek, merkezdeki uzmanların gerekli talimatları yereldeki koordinasyon birimlerine ilettiğini aktardı.Koordinasyon birimlerindeki yönetim kadrosunun, orman yangınlarıyla mücadele uzmanları ve pilotlardan oluştuğuna dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

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