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https://tr.sputniknews.com/20210811/pakistandan-kabile-soru-afgan-guclerinin-yeniden-insasi-icin-aldiginiz-2-trilyon-dolar-nerede-1047945467.html
Pakistan'dan Kabil'e soru: Afgan güçlerinin yeniden inşası için aldığınız 2 trilyon dolar nerede?
Pakistan'dan Kabil'e soru: Afgan güçlerinin yeniden inşası için aldığınız 2 trilyon dolar nerede?
Afganistan'dan çekilen ABD'nin 20 yıl eğittiği güvenlik güçleri Taliban'ın ilerlemesi karşısında sapır sapır dökülürken, komşu Pakistan'dan Kabil'e 2 trilyon... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T19:36+0300
2021-08-11T20:36+0300
dünya
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Geçmişte ABD'nin talebiyle Taliban gibi mücahit güçlerin şekillenmesinde anahtar rol oynamış Pakistan, uzun zamandır arasının kötü olduğu Afgan hükümeti ile Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'nin (ANSF) generallerine milyarlarca dolarlık yeniden inşa ve askeri yardım fonlarını zimmetine geçirme suçlaması yöneltti.ANSF, Taliban'ın önünden geri çekilmesinin yetmediği noktada teslim olurken, Pakistan Enformasyon Bakanı Fevad Hüseyin, Afgan yetkililerin 2002'den beri uluslararası bağışçılardan aldığı 2 trilyon dolarlık yardımın akıbeti hakkında hesap sordu:"Sekizinci vilayet Taliban'ın eline geçerken, hem Afganistan halkı hem de ABD halkı, sözde liderliği Afgan Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası için aldığı 2 trilyon ABD dolarını nerede kaybettiği konusunda sorgulamalıdır. Nasıl oluyor da tüm bakanlar ve generaller milyarder haline gelirken, Afganistan halkı yoksulluk çekebiliyor? Onların çektiklerinin sorumlusu kim? Liderliğin yolsuz olması ulusları çökertir ve Afganistan da bunun bir örneğidir."Bugün Afganistan'ın Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan kuzeydoğu vilayeti Badahşan'ın merkezi Feyzabad'ın da Taliban kontrolüne geçmesiyle, ANSF toplam 9 vilayet merkezini kaybetti.ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin (CRS) Haziran 2021 tarihli raporuna göre, Washington'ın 2001'den beri Afganistan'a yaptığı askeri ve askeri olmayan yardımların toplamı 144 milyar doları aşıyor. Suudi Arabistan, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri gibi birçok ülke de aynı zaman zarfında yeniden inşa çabalarına milyarca dolar bağışladı.ABD Başkanı Joe Biden, 23 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afgan güçlerine 3.3 milyar dolarlık ilave askeri yardım sözü verdi.Uluslararası fonların yaklaşık yüzde 70'i Afgan hükümetiyle ordusunun merkezi Kabil'e yönlendiriliyor.ABD'nin Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Müfettişliği'nin (SIGAR) 2019 tarihli soruşturması, Washington'ın askeri araçların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladığı 1.1 milyar dolarla ilgili kayıtların Afgan askeri yetkilileri tarafından yok edildiğini saptamıştı.
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abd, afganistan, pakistan

Pakistan'dan Kabil'e soru: Afgan güçlerinin yeniden inşası için aldığınız 2 trilyon dolar nerede?

19:36 11.08.2021 (güncellendi: 20:36 11.08.2021)
© AFP 2021 / Javed TanveerAfganistan askerleri, tartışmalı sınır bölgesinde
Afganistan askerleri, tartışmalı sınır bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AFP 2021 / Javed Tanveer
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Afganistan'dan çekilen ABD'nin 20 yıl eğittiği güvenlik güçleri Taliban'ın ilerlemesi karşısında sapır sapır dökülürken, komşu Pakistan'dan Kabil'e 2 trilyon doları zimmete geçirme suçlaması geldi.
Geçmişte ABD'nin talebiyle Taliban gibi mücahit güçlerin şekillenmesinde anahtar rol oynamış Pakistan, uzun zamandır arasının kötü olduğu Afgan hükümeti ile Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'nin (ANSF) generallerine milyarlarca dolarlık yeniden inşa ve askeri yardım fonlarını zimmetine geçirme suçlaması yöneltti.
ANSF, Taliban'ın önünden geri çekilmesinin yetmediği noktada teslim olurken, Pakistan Enformasyon Bakanı Fevad Hüseyin, Afgan yetkililerin 2002'den beri uluslararası bağışçılardan aldığı 2 trilyon dolarlık yardımın akıbeti hakkında hesap sordu:
"Sekizinci vilayet Taliban'ın eline geçerken, hem Afganistan halkı hem de ABD halkı, sözde liderliği Afgan Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası için aldığı 2 trilyon ABD dolarını nerede kaybettiği konusunda sorgulamalıdır. Nasıl oluyor da tüm bakanlar ve generaller milyarder haline gelirken, Afganistan halkı yoksulluk çekebiliyor? Onların çektiklerinin sorumlusu kim? Liderliğin yolsuz olması ulusları çökertir ve Afganistan da bunun bir örneğidir."
Bugün Afganistan'ın Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan kuzeydoğu vilayeti Badahşan'ın merkezi Feyzabad'ın da Taliban kontrolüne geçmesiyle, ANSF toplam 9 vilayet merkezini kaybetti.
ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin (CRS) Haziran 2021 tarihli raporuna göre, Washington'ın 2001'den beri Afganistan'a yaptığı askeri ve askeri olmayan yardımların toplamı 144 milyar doları aşıyor. Suudi Arabistan, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri gibi birçok ülke de aynı zaman zarfında yeniden inşa çabalarına milyarca dolar bağışladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 23 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afgan güçlerine 3.3 milyar dolarlık ilave askeri yardım sözü verdi.
Uluslararası fonların yaklaşık yüzde 70'i Afgan hükümetiyle ordusunun merkezi Kabil'e yönlendiriliyor.
ABD'nin Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Müfettişliği'nin (SIGAR) 2019 tarihli soruşturması, Washington'ın askeri araçların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladığı 1.1 milyar dolarla ilgili kayıtların Afgan askeri yetkilileri tarafından yok edildiğini saptamıştı.
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