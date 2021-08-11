Prof. Dr. Erkut: Üniversite sınavında barajın önceden belirlenmesi yanlış

"Barajın önceden belirlenmesi yanlış. Ya barajı standart hale getireceksiniz 180’de kalacak, sınav notlarını standardize etmiyorsanız da barajı, sınav notlarına göre oynatacaksınız. Bunu yapmazsak 250 bin öğrenciye 'sen işe yaramazsın, üniversite okuyamazsın' demiş oluyorsun. Üniversitelerdeki kontenjan açıklarına da ne yaparsınız yapın demiş oluyorsun. Bu kaynak israfıdır. Hem devlet hem vakıf üniversitelerinde çok ciddi açıklar olacaktı eğer bu değişiklik olmasaydı. Pandemi döneminde gençlerin puanı düştü diye 250 bin kişiyi üniversite dışında bırakmak problemi çözmüyor. 5-10 seneye yayılarak yavaş yavaş yapılması gerekiyor. Her sene 19 bin İlahiyat mezununa ihtiyacı var mı bu ülkenin? Siyaset Bilimi 18 bin. Bütün kontenjanlarımız şişik. Piyasaya uygun planlamış olsak 3.5 milyonluk üniversite kitlesi 1.5 milyona düşer. Pandemi oldu diye kontenjanı 250 bin azalttık demek olmaz, böyle bir değişiklik olamaz. Bunu hiçbir ülke kabul edemez. Yapılan kesinlikle doğrudur ama uzun vadede üniversite kontenjanlarını rasyonalize etmesi gerekir."