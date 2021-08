https://tr.sputniknews.com/20210811/prof-dr-kurnaz-istanbul-3-adaya-bolunecek-1047922612.html

Prof. Dr. Kurnaz: İstanbul 3 adaya bölünecek

Küresel ısınmanın sonucu olarak deniz seviyesinin dünya genelinde yükseleceğini belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'in en kapsamlı küresel ısınma raporunun ardından değerlendirmede bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların çoğu sular altında kalacak" dedi. "İstanbul 3 adaya bölünecek" diyen Kurnaz, "Bu durum yakın bir zamanda olmayacak, ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak" ifadelerini kullandı.Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, BM iklim raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurnaz, "BM İklim Raporu ilginç şeyler söylüyor. Raporda, önümüzdeki 100 sene içerisinde deniz seviyesinde yaklaşık 80 santim ile 1 metre arasında yükselme olacağı belirtiliyor. Tabi bu deniz seviyesindeki yükselme İstanbul'la da tehlike getirecek. Yine rapora göre deniz seviyesindeki 1 metrelik yükselmeyle Haliç'in iç kesimlerinde ve Küçükçekmece civarında deniz sorunlar yaşanabileceği söyleniyor" diye konuştu.'İstanbul ve İzmir'de deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde yükselecek'Yerleşim alanı olarak deniz kenarı tercih edilmemesi uyarısında bulunan Prof. Dr. Kurnaz, sözlerine şu şekilde devam etti:'Deniz seviyesi artarsa İstanbul Boğazı'nda sorunlar artacak'Deniz seviyesi bir metre artacak olursa İstanbul Boğazı'nda sorunlar yaşanacağını belirten Prof. Dr. Kurnaz, "Denize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu anda Türkiye'nin tarım alanlarının önemli bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek. Deniz seviyesi bir metre yükselecek olursa, deniz yüz metre içeri girecek" şeklinde konuştu.'İstanbul 3 adaya bölünecek'Küresel ısınmayla sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da haritasının değişeceğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul 3 tane adaya bölünecek. Bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Kurnaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

