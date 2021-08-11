https://tr.sputniknews.com/20210811/putin-acil-durumlar-bakani-zinicevi-yangin-sondurme-calismalarinin-surdugu-yakutistana-gonderdi-1047949077.html

Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi

Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'e, bölgedeki yangınları söndürmekle görevli ekipleri denetlemesi için Yakutistan’a... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T22:00+0300

2021-08-11T22:00+0300

2021-08-11T22:00+0300

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rusya

vladimir putin

orman yangını

yakutistan

talimat

rusya acil durum bakanlığı

yevgeniy ziniçev

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'e, Yakutistan’da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için bölgeye gitmesi ve hava ekipmanlarını artırması talimatı verdiği bildirildi.Açıklamada, "Sivil Savunma ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e, bakanlığın orman yangınlarıyla mücadelede yer alan ekiplerinin yönetimi için Yakutistan’a uçması talimatı verdi" denildi.Bakanlığın verilerine göre, Yakutistan’da devam eden 172 orman yangınından gün içinde toplam 122 bin hektarlık bir alanı kaplayan 20 yangın söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında 4 bin 500 personel ve 768 söndürme ekipmanı görev alıyor.Daha önce Putin, Acil Durumlar Bakanı’na bölgeye iki adet ek Be-200ChS amfibi uçağı, bir İl-76 uçağı ve 200 kurtarma görevlisi gönderme talimatını vermişti.

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rusya, vladimir putin, orman yangını, yakutistan, talimat, rusya acil durum bakanlığı, yevgeniy ziniçev