https://tr.sputniknews.com/20210811/putin-acil-durumlar-bakani-zinicevi-yangin-sondurme-calismalarinin-surdugu-yakutistana-gonderdi-1047949077.html
Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'e, bölgedeki yangınları söndürmekle görevli ekipleri denetlemesi için Yakutistan’a... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T22:00+0300
2021-08-11T22:00+0300
2021-08-11T22:00+0300
dünya
rusya
vladimir putin
orman yangını
yakutistan
talimat
rusya acil durum bakanlığı
yevgeniy ziniçev
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'e, Yakutistan’da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için bölgeye gitmesi ve hava ekipmanlarını artırması talimatı verdiği bildirildi.Açıklamada, "Sivil Savunma ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e, bakanlığın orman yangınlarıyla mücadelede yer alan ekiplerinin yönetimi için Yakutistan’a uçması talimatı verdi" denildi.Bakanlığın verilerine göre, Yakutistan’da devam eden 172 orman yangınından gün içinde toplam 122 bin hektarlık bir alanı kaplayan 20 yangın söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında 4 bin 500 personel ve 768 söndürme ekipmanı görev alıyor.Daha önce Putin, Acil Durumlar Bakanı’na bölgeye iki adet ek Be-200ChS amfibi uçağı, bir İl-76 uçağı ve 200 kurtarma görevlisi gönderme talimatını vermişti.
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rusya, vladimir putin, orman yangını, yakutistan, talimat, rusya acil durum bakanlığı, yevgeniy ziniçev
Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'e, bölgedeki yangınları söndürmekle görevli ekipleri denetlemesi için Yakutistan’a gitmesi talimatını verdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
’in Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'e, Yakutistan
’da devam eden orman yangınlarının
söndürülmesi için bölgeye gitmesi ve hava ekipmanlarını artırması talimatı verdiği bildirildi.
Açıklamada, "Sivil Savunma ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e, bakanlığın orman yangınlarıyla mücadelede yer alan ekiplerinin yönetimi için Yakutistan’a uçması talimatı verdi" denildi.
Bakanlığın verilerine göre, Yakutistan’da devam eden 172 orman yangınından gün içinde toplam 122 bin hektarlık bir alanı kaplayan 20 yangın söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında 4 bin 500 personel ve 768 söndürme ekipmanı görev alıyor.
Daha önce Putin, Acil Durumlar Bakanı’na bölgeye iki adet ek Be-200ChS amfibi uçağı, bir İl-76 uçağı ve 200 kurtarma görevlisi gönderme talimatını vermişti.