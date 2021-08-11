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https://tr.sputniknews.com/20210811/rapci-future-8-yasindaki-ogluna-annen-bir-orspu-diye-mesaj-atti-1047940136.html
Rapçi Future, 8 yaşındaki oğluna 'Annen bir or...spu' diye mesaj attı
Rapçi Future, 8 yaşındaki oğluna 'Annen bir or...spu' diye mesaj attı
Dünyaca ünlü rapçi Future'ın 8 yaşındaki oğluna 'Annen bir or...spu' diye mesaj attığı ortaya çıktı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T17:00+0300
2021-08-11T17:16+0300
yaşam
instagram
oğul
future
rap
cevap
mesaj
anne
abd'li rapçi
brittni mealy
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Rapçi Future'ın eski sevgilisi Brittni Mealy, ünlü rapçinin, oğulları Prince'e kendisi hakkında kötü mesajlar gönderdiğini söyledi. Instagram hesabından paylaşım yapan Brittni, Future'ın gönderdiği iddia edilen metinlerin bir grup ekran görüntüsünü yayınladı.Brittni'nin paylaştığı görüntülerde bir mesajda Future'a ait olduğu öne sürülen numaradan, oğluna 'Annen bir or...spu' diye yazdığı görülüyor. Brittni, oğlunun bu mesajlara masumane cevaplar verdiğini ileri sürdü. Mesajlar ilk olarak The Shade Room tarafından gönderildi. Future, eski sevgilisinin yalan söylediğini belirterek, mavi kapaklı bir emoji ile ekran görüntüleri hakkındaki gönderilere yorum yaptı.Brittni'nin bu yorumlara cevabı ise gönderilerin sahte olmadığı yönünde oldu. Brittni, cevap olarak paylaştığı gönderide, "Ne için yalan söyleyeceğim?" ifadelerini kullandı.
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instagram, oğul, future, rap, cevap, mesaj, anne, abd'li rapçi, brittni mealy

Rapçi Future, 8 yaşındaki oğluna 'Annen bir or...spu' diye mesaj attı

17:00 11.08.2021 (güncellendi: 17:16 11.08.2021)
© Fotoğraf : TwitterRapçi Future, 8 yaşındaki oğluna 'Annen bir or...spu' diye mesaj attı
Rapçi Future, 8 yaşındaki oğluna 'Annen bir or...spu' diye mesaj attı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Dünyaca ünlü rapçi Future'ın 8 yaşındaki oğluna 'Annen bir or...spu' diye mesaj attığı ortaya çıktı.
Rapçi Future'ın eski sevgilisi Brittni Mealy, ünlü rapçinin, oğulları Prince'e kendisi hakkında kötü mesajlar gönderdiğini söyledi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Brittni, Future'ın gönderdiği iddia edilen metinlerin bir grup ekran görüntüsünü yayınladı.
Brittni'nin paylaştığı görüntülerde bir mesajda Future'a ait olduğu öne sürülen numaradan, oğluna 'Annen bir or...spu' diye yazdığı görülüyor. Brittni, oğlunun bu mesajlara masumane cevaplar verdiğini ileri sürdü.
Mesajlar ilk olarak The Shade Room tarafından gönderildi. Future, eski sevgilisinin yalan söylediğini belirterek, mavi kapaklı bir emoji ile ekran görüntüleri hakkındaki gönderilere yorum yaptı.
Brittni'nin bu yorumlara cevabı ise gönderilerin sahte olmadığı yönünde oldu. Brittni, cevap olarak paylaştığı gönderide, "Ne için yalan söyleyeceğim?" ifadelerini kullandı.
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