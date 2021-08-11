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Rus Dışişleri’nden Kiev’in ‘ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilsin’ açıklamasına tepki
Rus Dışişleri’nden Kiev’in ‘ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilsin’ açıklamasına tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in ABD hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin açıklamalarının kışkırtıcı olduğunu... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T19:46+0300
2021-08-11T19:46+0300
2021-08-11T19:46+0300
dünya
rusya
ukrayna
mariya zaharova
tepki
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov’un “Ülkeye ABD hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi gerektiği” sözlerini değerlendirdi.Zaharova, “Bana öyle geliyor ki bu açıklama, yıllardır söylemeye çalıştığımız ve Kiev rejimi tarafından sürekli reddedilen şeyin kanıtı, yani, Ukrayna'nın bölge ve Rusya’ya yönelik kışkırtıcı politikasının yeni bir kanıtı” dedi.Bu tür açıklamaların Ukrayna halkının temel çıkarlarına hizmet etmediğine vurgu yapan Zaharova, “Başta ABD olmak üzere, kolektif Batı tarafından bölgede yürütülen politikanın temel hedefi veya esas özü, ülkemiz bağlamında Ukrayna kartını sonsuz bir şekilde oynama girişimidir. Bu, tezlerimizin çok güçlü bir başka kanıtıdır. Bunun Ukrayna halkına faydası nedir? Hiç kimse şu ana kadar bunun yanıtını vermedi. Ukrayna halkının buna ihtiyacı yok. Bu, hangi siyasi görüşe sahip olurlarsa olsunlar, Ukrayna vatandaşlarının temel çıkarlarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Kiev'in bu tür açıklamalarının, kolektif Batı'nın Rus faktörü bağlamında Ukrayna'daki durumun istikrarsızlaştırılmasını savunan lobi grubunun çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.Daha önce, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, ABD merkezli Jamestown Vakfı’nın Başkanı Glen Howard ile görüşme sırasında, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik paketini genişletmek önemli. Bunu her şeyden önce hava savunma sistemlerini konuşlandırarak, hatta Amerikan birliklerini yerleştirerek yapmak gerekiyor. Mevzuatımız buna izin veriyor” ifadelerini kullanmıştı.
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Rus Dışişleri’nden Kiev’in ‘ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilsin’ açıklamasına tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in ABD hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin açıklamalarının kışkırtıcı olduğunu ve Ukrayna halkının çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov’un “Ülkeye ABD hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi gerektiği” sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, “Bana öyle geliyor ki bu açıklama, yıllardır söylemeye çalıştığımız ve Kiev rejimi tarafından sürekli reddedilen şeyin kanıtı, yani, Ukrayna'nın bölge ve Rusya’ya yönelik kışkırtıcı politikasının yeni bir kanıtı” dedi.
Bu tür açıklamaların Ukrayna halkının temel çıkarlarına hizmet etmediğine vurgu yapan Zaharova, “Başta ABD olmak üzere, kolektif Batı tarafından bölgede yürütülen politikanın temel hedefi veya esas özü, ülkemiz bağlamında Ukrayna kartını sonsuz bir şekilde oynama girişimidir. Bu, tezlerimizin çok güçlü bir başka kanıtıdır. Bunun Ukrayna halkına faydası nedir? Hiç kimse şu ana kadar bunun yanıtını vermedi. Ukrayna halkının buna ihtiyacı yok. Bu, hangi siyasi görüşe sahip olurlarsa olsunlar, Ukrayna vatandaşlarının temel çıkarlarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.
Zaharova ayrıca, Kiev'in bu tür açıklamalarının, kolektif Batı'nın Rus faktörü bağlamında Ukrayna'daki durumun istikrarsızlaştırılmasını savunan lobi grubunun çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.
Daha önce, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, ABD merkezli Jamestown Vakfı’nın Başkanı Glen Howard ile görüşme sırasında, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik paketini genişletmek önemli. Bunu her şeyden önce hava savunma sistemlerini konuşlandırarak, hatta Amerikan birliklerini yerleştirerek yapmak gerekiyor. Mevzuatımız buna izin veriyor” ifadelerini kullanmıştı.