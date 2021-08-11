https://tr.sputniknews.com/20210811/rus-hava-kuvvetleri-savas-ucaklarina-ozel-lojistik-destek-tatbikati-duzenleyecek-1047942185.html

Rus Hava Kuvvetleri savaş uçaklarına özel lojistik destek tatbikatı düzenleyecek

Rus Hava Kuvvetleri savaş uçaklarına özel lojistik destek tatbikatı düzenleyecek

rusya hava kuvvetleri,

2021-08-11T17:47+0300

2021-08-11T17:47+0300

2021-08-11T17:47+0300

savunma

rusya

tatbikat

rusya hava kuvvetleri

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Dronov, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamasında, “Ağustos sonunda, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava üslerinde Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne özel lojistik destek türleri ile ilgili bir tatbikat planlanıyor. Bu tatbikat sırasında, insansız hava araçları ve uzun menzilli stratejik uçaklar dahil tüm savaş uçakları branşlarındaki birimlerin amaçlarına yönelik görevlerini yerine getirmeye hazır olma konusu işlenecek” ifadesini kullandı.Tatbikat sırasında, ilk kez savaş uçaklarının görev sırasında onarımı konusunun işleneceğini bildiren komutan, bu çalışmaya savunma sanayi işletmelerinin de katılacağını söyledi.2021 sonuna kadar Rus ordusunun envanterine, modern çok maksatlı Su-30SM, Su-35S, Su-57 uçakları ile Su-34 bombardıman uçağı gibi 60’tan fazla yeni hava aracının teslim edileceği bilgisini veren Dronov, orduya ayrıca İl-76MD-90A ağır askeri nakliye uçağı ile Mi-28NM ve Ka-52 savaş helikopterlerinin ve Mi-8AMTSh-VN çıkarma ve nakliye helikopterinin teslim edileceğini belirterek, “Tüm hava araçları en yeni kişisel koruma sistemleriyle donatıldı” dedi.

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