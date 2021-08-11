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Rus Hava Kuvvetleri savaş uçaklarına özel lojistik destek tatbikatı düzenleyecek
Rus Hava Kuvvetleri savaş uçaklarına özel lojistik destek tatbikatı düzenleyecek
rusya hava kuvvetleri,
2021-08-11T17:47+0300
2021-08-11T17:47+0300
savunma
rusya
tatbikat
rusya hava kuvvetleri
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Dronov, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamasında, “Ağustos sonunda, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava üslerinde Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne özel lojistik destek türleri ile ilgili bir tatbikat planlanıyor. Bu tatbikat sırasında, insansız hava araçları ve uzun menzilli stratejik uçaklar dahil tüm savaş uçakları branşlarındaki birimlerin amaçlarına yönelik görevlerini yerine getirmeye hazır olma konusu işlenecek” ifadesini kullandı.Tatbikat sırasında, ilk kez savaş uçaklarının görev sırasında onarımı konusunun işleneceğini bildiren komutan, bu çalışmaya savunma sanayi işletmelerinin de katılacağını söyledi.2021 sonuna kadar Rus ordusunun envanterine, modern çok maksatlı Su-30SM, Su-35S, Su-57 uçakları ile Su-34 bombardıman uçağı gibi 60’tan fazla yeni hava aracının teslim edileceği bilgisini veren Dronov, orduya ayrıca İl-76MD-90A ağır askeri nakliye uçağı ile Mi-28NM ve Ka-52 savaş helikopterlerinin ve Mi-8AMTSh-VN çıkarma ve nakliye helikopterinin teslim edileceğini belirterek, “Tüm hava araçları en yeni kişisel koruma sistemleriyle donatıldı” dedi.
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rusya, tatbikat, rusya hava kuvvetleri

Rus Hava Kuvvetleri savaş uçaklarına özel lojistik destek tatbikatı düzenleyecek

17:47 11.08.2021
© Fotoğraf : Pavel NovikovRus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları
Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Fotoğraf : Pavel Novikov
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Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Dronov, insansız hava araçları ve uzun menzilli stratejik uçaklar dahil savaş uçaklarına özel lojistik destek türlerinin işleneceği tatbikata 450’den fazla hava aracının yer alacağını belirtti.
Dronov, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamasında, “Ağustos sonunda, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava üslerinde Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne özel lojistik destek türleri ile ilgili bir tatbikat planlanıyor. Bu tatbikat sırasında, insansız hava araçları ve uzun menzilli stratejik uçaklar dahil tüm savaş uçakları branşlarındaki birimlerin amaçlarına yönelik görevlerini yerine getirmeye hazır olma konusu işlenecek” ifadesini kullandı.
Tatbikat sırasında, ilk kez savaş uçaklarının görev sırasında onarımı konusunun işleneceğini bildiren komutan, bu çalışmaya savunma sanayi işletmelerinin de katılacağını söyledi.
2021 sonuna kadar Rus ordusunun envanterine, modern çok maksatlı Su-30SM, Su-35S, Su-57 uçakları ile Su-34 bombardıman uçağı gibi 60’tan fazla yeni hava aracının teslim edileceği bilgisini veren Dronov, orduya ayrıca İl-76MD-90A ağır askeri nakliye uçağı ile Mi-28NM ve Ka-52 savaş helikopterlerinin ve Mi-8AMTSh-VN çıkarma ve nakliye helikopterinin teslim edileceğini belirterek, “Tüm hava araçları en yeni kişisel koruma sistemleriyle donatıldı” dedi.
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