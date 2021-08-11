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Rusya, İzmir ve Antalya’dan domates alımına getirilen yasağın iptalini değerlendirecek
Rusya, İzmir ve Antalya’dan domates alımına getirilen yasağın iptalini değerlendirecek
Rusya’nın tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, ağustos ayında Türkiye’den domates ile biber alımında herhangi bir ihlale rastlanmadığı, bu nedenle... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T14:01+0300
2021-08-11T14:01+0300
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Rosselhoznadzor yetkilileri, ağustos ayının ilk on gününde Türkiye’den alınan domates ve biberlerin hiçbir partisinde tarım zararlısı ya da hastalık görülmediğini kaydetti.Bunun yanında yetkililer, Türkiye tarım ve orman bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğünden, Rusya’ya gönderilen tarım ürünlerinin nasıl bir kontrolden geçirildiğine ilişkin bilgi beklemeyi sürdürdüklerini belirtti.Söz konusu bilgilerin, İzmir ile Antalya’dan domates ve biber alımının yeniden başlatılmasının değerlendirilmesi sürecinde kullanılacağı kaydedildi.İzmir ve Antalya’da yetişen domatesin alımı 2020 sonundan beri yasakRusya, İzmir ile Antalya’dan domates ve biber alımını söz konusu ürünlerde birtakım tarım zararlıları bulunması nedeniyle 11 Aralık 2020’te yasakladı.Rosselhoznadzor yetkililerinin bu açıklamaları, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram ile video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşmeyi izledi.Türkiye, Rusya standartlarına uygun üretim yapan işletmelerin listesini iletecekRosselhoznadzor yetkililerin açıklamalarına göre söz konusu görüşmede Türk tarafı, yapılan incelemelerin ardından, zararlı virüslere rastlanmayan ve Rusya standartlarına uygun üretim yapan Türk işletmelerinin belirlendiğini, bu işletmelerin isimlerini içeren listenin yakında Rosselhoznadzor’a iletileceğini de kaydetti.Türkiye’de yetişen bitki tohumlarının Rusya’ya ihracında uzlaşıRus tarım denetçisinin açıklamalarında ayrıca, “Türk meslektaşlarımız ile yapılan yapıcı görüşmelerin sonucunda Türkiye’de yetişen bitki tohumlarının Rusya’ya ihracı konusunda da anlaşmaya varıldı” denildi.
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rusya, domates, salatalık

Rusya, İzmir ve Antalya’dan domates alımına getirilen yasağın iptalini değerlendirecek

14:01 11.08.2021
© AAİzmir ve Antalya’dan domates alımı
İzmir ve Antalya’dan domates alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Rusya’nın tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, ağustos ayında Türkiye’den domates ile biber alımında herhangi bir ihlale rastlanmadığı, bu nedenle bu tarım ürünlerinin İzmir ve Antalya’dan alımına getirilen yasağın kaldırılabileceği açıklamasını yaptı.
Rosselhoznadzor yetkilileri, ağustos ayının ilk on gününde Türkiye’den alınan domates ve biberlerin hiçbir partisinde tarım zararlısı ya da hastalık görülmediğini kaydetti.
Bunun yanında yetkililer, Türkiye tarım ve orman bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğünden, Rusya’ya gönderilen tarım ürünlerinin nasıl bir kontrolden geçirildiğine ilişkin bilgi beklemeyi sürdürdüklerini belirtti.
Söz konusu bilgilerin, İzmir ile Antalya’dan domates ve biber alımının yeniden başlatılmasının değerlendirilmesi sürecinde kullanılacağı kaydedildi.

İzmir ve Antalya’da yetişen domatesin alımı 2020 sonundan beri yasak

Rusya, İzmir ile Antalya’dan domates ve biber alımını söz konusu ürünlerde birtakım tarım zararlıları bulunması nedeniyle 11 Aralık 2020’te yasakladı.
Rosselhoznadzor yetkililerinin bu açıklamaları, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram ile video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşmeyi izledi.

Türkiye, Rusya standartlarına uygun üretim yapan işletmelerin listesini iletecek

Rosselhoznadzor yetkililerin açıklamalarına göre söz konusu görüşmede Türk tarafı, yapılan incelemelerin ardından, zararlı virüslere rastlanmayan ve Rusya standartlarına uygun üretim yapan Türk işletmelerinin belirlendiğini, bu işletmelerin isimlerini içeren listenin yakında Rosselhoznadzor’a iletileceğini de kaydetti.

Türkiye’de yetişen bitki tohumlarının Rusya’ya ihracında uzlaşı

Rus tarım denetçisinin açıklamalarında ayrıca, “Türk meslektaşlarımız ile yapılan yapıcı görüşmelerin sonucunda Türkiye’de yetişen bitki tohumlarının Rusya’ya ihracı konusunda da anlaşmaya varıldı” denildi.
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