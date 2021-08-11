https://tr.sputniknews.com/20210811/rusyada-koronavirusten-olum-orani-ucuncu-kez-rekor-seviyede--1047940507.html

Rusya'da koronavirüsten ölüm oranı üçüncü kez rekor seviyede

Rusya'da koronavirüsten ölüm oranı üçüncü kez rekor seviyede

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 571 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre yüzde 0.9 daha fazla olduğu açıklandı. Son bir gün içinde... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T17:03+0300

2021-08-11T17:03+0300

2021-08-11T17:03+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 21 bin 571 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (21 bin 378) yüzde 0.9 daha fazla olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 512 bin 859’a yükseldi. Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova (2 bin 76), St. Petersburg (bin 804) ve Moskova Bölgesinde (bin 54) saptandığı bilgisine yer verildi. Son 24 saat içinde 799 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 167 bin 241’e ulaştı. Gün içinde 20 bin 67 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 808 bin 777 oldu. Koronavirüse karşı toplu aşılamanın ocak ayında başladığı Rusya’da, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210811/sputnik-v-asisi-1-yasinda-uygulandigi-ulkelerde-simdiye-dek-nasil-bulgular-elde-edildi-1047938384.html

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