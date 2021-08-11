https://tr.sputniknews.com/20210811/rusyanin-antalya-baskonsoloslugu-alanyada-motosikletin-carptigi-rus-kadin-hayatini-kaybetti-1047944260.html

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu: Alanya’da motosikletin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu: Alanya’da motosikletin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Alanya’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rus kadın turistin, motosikletin çarptığı kazada hayatını... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:51+0300

2021-08-11T18:51+0300

2021-08-11T18:51+0300

türkiye

rusya

antalya

alanya

ölüm

kaza

açıklama

motosiklet

rusya'nın antalya başkonsolosluğu

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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Rus kadın turistin, motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Alanya'da bir Rus vatandaşının trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Meydana gelen bu trajik olayın nedeni, yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor. Merhumun yakınları ile temas halinde bulunan Başkonsolosluk, onlara gerekli her türlü yardımı sağlıyor” denildi.Açıklamada ayrıca, motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

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rusya, antalya, alanya, ölüm, kaza, açıklama, motosiklet, rusya'nın antalya başkonsolosluğu