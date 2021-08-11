https://tr.sputniknews.com/20210811/rusyanin-antalya-baskonsoloslugu-alanyada-motosikletin-carptigi-rus-kadin-hayatini-kaybetti-1047944260.html
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu: Alanya’da motosikletin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu: Alanya’da motosikletin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Alanya’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rus kadın turistin, motosikletin çarptığı kazada hayatını... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T18:51+0300
2021-08-11T18:51+0300
2021-08-11T18:51+0300
türkiye
rusya
antalya
alanya
ölüm
kaza
açıklama
motosiklet
rusya'nın antalya başkonsolosluğu
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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Rus kadın turistin, motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Alanya'da bir Rus vatandaşının trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Meydana gelen bu trajik olayın nedeni, yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor. Merhumun yakınları ile temas halinde bulunan Başkonsolosluk, onlara gerekli her türlü yardımı sağlıyor” denildi.Açıklamada ayrıca, motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.
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rusya, antalya, alanya, ölüm, kaza, açıklama, motosiklet, rusya'nın antalya başkonsolosluğu
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu: Alanya’da motosikletin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Alanya’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rus kadın turistin, motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybettiği haberini teyit etti.
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Rus kadın turistin, motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, “Alanya'da bir Rus vatandaşının trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Meydana gelen bu trajik olayın nedeni, yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor. Merhumun yakınları ile temas halinde bulunan Başkonsolosluk, onlara gerekli her türlü yardımı sağlıyor” denildi.
Açıklamada ayrıca, motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.