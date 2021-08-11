https://tr.sputniknews.com/20210811/saglikcilar-izin-yasagina-tepki-gosterdi-kabul-edilemez-1047914026.html

Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez

Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin yasaklanmasını eleştirerek, “Dışarıda her şey normal seyrederken... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T06:39+0300

2021-08-11T06:39+0300

2021-08-11T06:39+0300

koronavirüs

türkiye

antalya

sağlık

doktor

yıllık izin

koronavirüs

kovid-19

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Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından pandemiye yönelik alınan kararlar sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.Kuruldan, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bünyesindeki kurum-kuruluşlarda görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin iptal edilmesine, izinde olan personelin geri çağırılmasına, yeni yıllık izin taleplerinin durdurulması kararı çıktı.Alınan kararın, pandemi sürecinde hiçbir talepleri karşılık bulmayan sağlıkçıları bir kez daha üzdüğünün altını çizen Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk, yetkilileri sağlıkçılara izin yasağı vermek yerine kent genelindeki pandemi önlemlerini arttırmaya davet etti.‘Sağlıkçıların suçu ne?’Pandemiyle mücadelede sağlıkçıların en ön safta görev aldığını ve gelinen süreçte en çok yıpranan kesimin sağlıkçılar olduğunu hatırlatan Başkan Kuluöztürk, şu ifadeleri kullandı:‘Dışarıda her şey normal’Dışarıda her şeyin normal olduğunu söyleyen Kuluöztürk, şunları söyledi:

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türkiye, antalya, sağlık, doktor, yıllık izin, koronavirüs, kovid-19