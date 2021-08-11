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Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez
Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez
Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin yasaklanmasını eleştirerek, “Dışarıda her şey normal seyrederken... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T06:39+0300
2021-08-11T06:39+0300
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antalya
sağlık
doktor
yıllık izin
koronavirüs
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Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından pandemiye yönelik alınan kararlar sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.Kuruldan, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bünyesindeki kurum-kuruluşlarda görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin iptal edilmesine, izinde olan personelin geri çağırılmasına, yeni yıllık izin taleplerinin durdurulması kararı çıktı.Alınan kararın, pandemi sürecinde hiçbir talepleri karşılık bulmayan sağlıkçıları bir kez daha üzdüğünün altını çizen Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk, yetkilileri sağlıkçılara izin yasağı vermek yerine kent genelindeki pandemi önlemlerini arttırmaya davet etti.‘Sağlıkçıların suçu ne?’Pandemiyle mücadelede sağlıkçıların en ön safta görev aldığını ve gelinen süreçte en çok yıpranan kesimin sağlıkçılar olduğunu hatırlatan Başkan Kuluöztürk, şu ifadeleri kullandı:‘Dışarıda her şey normal’Dışarıda her şeyin normal olduğunu söyleyen Kuluöztürk, şunları söyledi:
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türkiye, antalya, sağlık, doktor, yıllık izin, koronavirüs, kovid-19

Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez

06:39 11.08.2021
© AATürkiye, koronavirüs, yoğun bakım
Türkiye, koronavirüs, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin yasaklanmasını eleştirerek, “Dışarıda her şey normal seyrederken sağlıkçıların izinlerinin yasaklanması kabul edilemez” dedi.
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından pandemiye yönelik alınan kararlar sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.
Kuruldan, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bünyesindeki kurum-kuruluşlarda görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin iptal edilmesine, izinde olan personelin geri çağırılmasına, yeni yıllık izin taleplerinin durdurulması kararı çıktı.
Alınan kararın, pandemi sürecinde hiçbir talepleri karşılık bulmayan sağlıkçıları bir kez daha üzdüğünün altını çizen Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk, yetkilileri sağlıkçılara izin yasağı vermek yerine kent genelindeki pandemi önlemlerini arttırmaya davet etti.

‘Sağlıkçıların suçu ne?’

Pandemiyle mücadelede sağlıkçıların en ön safta görev aldığını ve gelinen süreçte en çok yıpranan kesimin sağlıkçılar olduğunu hatırlatan Başkan Kuluöztürk, şu ifadeleri kullandı:
“Pandeminin ilk gününden bu tarafa sağlık ordusu canını ortaya koyarak sahada mücadele ediyor. Ek gösterge, tek maaş kalem, seyyanen zam talepleri karşılık bulmayan, buna karşılık iş yükü her geçen gün katlanan, kamuda en fazla mesai yapan meslek gurubu olan sağlıkçılarımıza maalesef yine acı fatura kesiliyor. Vaka sayılarının artmasında sağlıkçıların suçu ne? Kovid yoğun bakım servislerindeyiz, hastanelerde aşı odalarındayız, sahada filyasyon ekiplerindeyiz, aile sağlığı merkezlerinde onca iş yüküne rağmen yine pandemi aşılarını canla yapmak için çırpınan bizleriz. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren salgında, insanları yaşatmak için canlarını veren, sevdiklerimizden günlerce ayrı kalan bizleriz. Cefakar sağlık çalışanlarına bu muamele reva görülmemeli.”

‘Dışarıda her şey normal’

Dışarıda her şeyin normal olduğunu söyleyen Kuluöztürk, şunları söyledi:
“Sağlık çalışanları uzun bir süre izin kullanamadılar. Bu süre zarfında tükenmişlik sendromuna girmeyen sağlıkçı kalmadı. İzinlerin açılmasıyla bir nebze olsun nefes aldılar. Şimdi yine sağlıkçılarımıza izin yasağı getirildi. Pandemiyle mücadelenin en önemli savaşçıları olan sağlık ordusunu moralmen bitirmenin kimseye faydası olmayacaktır. Sağlıkçıları tekrar bir tükenmişliğe, yalnızlığa itmek yerine normal hayatla ilgili birtakım tedbirlere sarılmak daha faydalı olacaktır.
Dışarıda her şey normal. Sağlık dünyası neden anormal bir duruma geçiriliyor. Caddeler dolu, plajlar tıklım tıklım, AVM’lerde adım atacak yer yok. Ama maske takan sayısı yok denecek kadar az, sosyal mesafe kuralıysa tamamen unutulmuş durumda. Yerli-yabancı binlerce turist elini kolunu sallayarak, sanki pandemi yokmuş gibi normal bir şekilde şehri arşınlarken, sağlıkçıları tüketecek bu kararın bir an önce geriye çekilmesi daha faydalı olacaktır.”
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