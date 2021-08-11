https://tr.sputniknews.com/20210811/saldiriya-ugrayan-boksor-unsal-arik-alman-polisi-turku-turkten-koruyor-uzuluyorum-1047911698.html

Saldırıya uğrayan boksör Ünsal Arık: Alman polisi Türk'ü Türk'ten koruyor, üzülüyorum

Saldırıya uğrayan boksör Ünsal Arık: Alman polisi Türk'ü Türk'ten koruyor, üzülüyorum

Almanya'nın başkenti Berlin'de saldırıya uğrayan boksör Ünsal Arık, son saldırı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T02:48+0300

2021-08-11T02:48+0300

2021-08-11T02:48+0300

dünya

almanya

saldırı

boksör

ünsal arık

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 9 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Avrupa Boks Şampiyonu Ünsal Arık, dün uğradığı saldırının organize olduğunu söyledi.Berlin'de yaşayan Arık, yaptığı açıklamada, "İki saldırgan vardı. Yanımdan geçerken bana Erdoğan'ın seçim şarkısını söylediler. Ben de onlara bu ismi duymak istemediğimi söyledim ve saldırdılar" ifadeleriyle anlattı. 'Alman polisi Türk'ü Türk'ten korur hale geldi'Duvar English'ten Neşe İdil'e konuşan Arık, "Alman polisi Türk'ü Türk'ten korur hale geldi. Buna çok üzülüyorum" diyerek, Türkiye'de iktidara muhalif olanların Almanya'da konuşmalarının çok zor hale geldiğini söyledi.Arık, "Bana karşı kötü bakışları hep görüyorum. Yanımdan geçerken omuz atan oluyor. İsteseler öldürürler ama gözümü korkutmak istiyorlar" dedi."Bu saldırı kalbimi çok kırdı" diyen Arık, Alman polisinin kendisini daha önce can güvenliği konusunda uyardığını da sözlerine ekledi. Geçen yıl bıçaklı saldırıya uğrayan ve birden çok kez ölüm tehdidi alan Arık, 9 Ağustos'ta Twitter hesabından yayınladığı videoda saldırıya uğradığını açıklamıştı. Yüzünden yaralanan Arık, söz konusu videoda, "Bu yaptıklarınız bu gelici-geçici insanlar için değer mi bilmiyorum ama anlaşılan rahat yok sizden. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık" ifadelerini kullanmıştı.

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almanya, saldırı, boksör, ünsal arık