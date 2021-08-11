https://tr.sputniknews.com/20210811/san-marino-enstitusunun-sputnik-v-ile-ilgili-aciklamasina-dumadan-degerlendirme-1047912241.html

San Marino Enstitüsü’nün Sputnik V ile ilgili açıklamasına Duma’dan değerlendirme

San Marino Enstitüsü’nün Sputnik V ile ilgili açıklamasına Duma’dan değerlendirme

Duma milletvekillerinden Nikolay Govorin, San Marino Enstitüsü’nün Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmanın Rus Sputnik V... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T03:31+0300

2021-08-11T03:31+0300

2021-08-11T03:31+0300

koronavirüs

rusya

san marino

rusya devlet duması

antikor

sputnik v

nikolay govorin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b9dbd80f3e18705557298b9e03e972d9.jpg

Rusya Devlet Duması Sağlık Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Nikolay Govorin, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte, San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli'nin Sputnik V aşısının ikinci dozundan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor geliştiği şeklindeki açıklamasını yorumladı.Govorin, "Bu tür araştırmalar daha önce de yapılmıştı, zira aşımız 70'e yakın ülkede kullanılıyor. Bu aşının kullanımının sonuçlarının klinik yöntemle uzun süreli izlenmesi, aşının yeterince etkili olduğunu ortaya koyuyor, immünobiyoloji alanındaki uzmanların bunu bir kez daha doğrulamalarının bunun gerçekten böyle olduğunu, yerli Sputnik V aşımızın sinsi Kovid-19'a karşı etkili bir koruma aracı olduğunu ikna edici bir şekilde kanıtlıyor" diye konuştu.Moskova Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesi’nden Prof. Dr. Aleksey Agranovskiy ise RT’ye demecinde, San Marino Enstitüsü’nün açıkladığı verilerin, Sputnik V aşısının 'iyi bir gelecek vaat ettiğini' ifade etti.Agranovskiy, "Dünya genelinde kamuoyu bu aşı lehine değişiyor. Ve buna değer, zira (Sputnik V) gerçekten etkili ve güvenli bir aşı" vurgusunu yaptı.Daha önce San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile gerçekleştirilen ortak araştırmanın ön sonuçlarına göre Rus Sputnik V aşısının ikinci dozundan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor geliştiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210810/avustralyali-bilim-insanlari-sputnik-v-harika-bir-asi---1047181187.html

rusya

san marino

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, san marino, rusya devlet duması, antikor, sputnik v, nikolay govorin