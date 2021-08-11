https://tr.sputniknews.com/20210811/san-marino-enstitusunun-sputnik-v-ile-ilgili-aciklamasina-dumadan-degerlendirme-1047912241.html
San Marino Enstitüsü’nün Sputnik V ile ilgili açıklamasına Duma’dan değerlendirme
San Marino Enstitüsü’nün Sputnik V ile ilgili açıklamasına Duma’dan değerlendirme
Duma milletvekillerinden Nikolay Govorin, San Marino Enstitüsü’nün Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmanın Rus Sputnik V... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T03:31+0300
2021-08-11T03:31+0300
2021-08-11T03:31+0300
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antikor
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Rusya Devlet Duması Sağlık Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Nikolay Govorin, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte, San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli'nin Sputnik V aşısının ikinci dozundan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor geliştiği şeklindeki açıklamasını yorumladı.Govorin, "Bu tür araştırmalar daha önce de yapılmıştı, zira aşımız 70'e yakın ülkede kullanılıyor. Bu aşının kullanımının sonuçlarının klinik yöntemle uzun süreli izlenmesi, aşının yeterince etkili olduğunu ortaya koyuyor, immünobiyoloji alanındaki uzmanların bunu bir kez daha doğrulamalarının bunun gerçekten böyle olduğunu, yerli Sputnik V aşımızın sinsi Kovid-19'a karşı etkili bir koruma aracı olduğunu ikna edici bir şekilde kanıtlıyor" diye konuştu.Moskova Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesi’nden Prof. Dr. Aleksey Agranovskiy ise RT’ye demecinde, San Marino Enstitüsü’nün açıkladığı verilerin, Sputnik V aşısının 'iyi bir gelecek vaat ettiğini' ifade etti.Agranovskiy, "Dünya genelinde kamuoyu bu aşı lehine değişiyor. Ve buna değer, zira (Sputnik V) gerçekten etkili ve güvenli bir aşı" vurgusunu yaptı.Daha önce San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile gerçekleştirilen ortak araştırmanın ön sonuçlarına göre Rus Sputnik V aşısının ikinci dozundan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor geliştiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210810/avustralyali-bilim-insanlari-sputnik-v-harika-bir-asi---1047181187.html
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San Marino Enstitüsü’nün Sputnik V ile ilgili açıklamasına Duma’dan değerlendirme
Duma milletvekillerinden Nikolay Govorin, San Marino Enstitüsü’nün Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmanın Rus Sputnik V aşısının Kovid-19'a karşı etkili bir koruma sağladığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.
Rusya Devlet Duması Sağlık Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Nikolay Govorin
, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte, San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli'nin Sputnik V
aşısının ikinci dozundan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor geliştiği şeklindeki açıklamasını
yorumladı.
Govorin, "Bu tür araştırmalar daha önce de yapılmıştı, zira aşımız 70'e yakın ülkede kullanılıyor. Bu aşının kullanımının sonuçlarının klinik yöntemle uzun süreli izlenmesi, aşının yeterince etkili olduğunu ortaya koyuyor, immünobiyoloji alanındaki uzmanların bunu bir kez daha doğrulamalarının bunun gerçekten böyle olduğunu, yerli Sputnik V aşımızın sinsi Kovid-19'a karşı etkili bir koruma aracı olduğunu ikna edici bir şekilde kanıtlıyor" diye konuştu.
Moskova Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesi’nden Prof. Dr. Aleksey Agranovskiy ise RT’ye demecinde, San Marino Enstitüsü’nün açıkladığı verilerin, Sputnik V aşısının 'iyi bir gelecek vaat ettiğini' ifade etti.
Agranovskiy, "Dünya genelinde kamuoyu bu aşı lehine değişiyor. Ve buna değer, zira (Sputnik V) gerçekten etkili ve güvenli bir aşı" vurgusunu yaptı.
Daha önce San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile gerçekleştirilen ortak araştırmanın ön sonuçlarına göre Rus Sputnik V aşısının ikinci dozundan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor geliştiğini açıklamıştı.