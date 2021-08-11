https://tr.sputniknews.com/20210811/sanliurfada-asi-ol-cigerimi-ye-kampanyasi-1047941960.html
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa’da bir kebapçı, iş yerine kurdurduğu mobil istasyonda aşı olan vatandaşlara ciğer kebabı ikram ediyor. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T17:46+0300
2021-08-11T17:46+0300
2021-08-11T17:46+0300
yaşam
türkiye
şanlıurfa
kampanya
kebap
aşı
ciğer
koronavirüs
kovid-19
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Koronavirüs aşılama oranı Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa’da vatandaşların aşı olması için birçok yeni teşvik metodu deneniyor. Şanlıurfa Valiliği'nin aşı olan gençlere bisiklet, tablet, bilgisayar, burs ve gezi gibi hediyeler verdiği kampanyasına, Şanlıurfalı bir kebapçı da farklı şekilde destek verdi. Paşabağı Mahallesi’nde kebapçı dükkanı işleten Bekir Yüksekyayla, iş yerine mobil aşı standı kurdurdu. Yüksekyayla, mobil stantta aşı olanlara 3 gün boyunca saat 14.00 ile 17.00 arasında bedava ciğer veriyor. Aşı teşviki için yapılan bu uygulama vatandaşları da memnun etti. Kebapçı dükkanına giden vatandaşlar hem aşı oldu, hem de ciğer kebabı yedi.Aşıya ciğer kebabı ile destek veren Bekir Yüksekyayla, “Bugün aşı kampanyasına başladık. Gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, müşterilerimiz baya sevindiler. Böyle bir kampanya yaptığımız için bizi de tebrik ettiler. Bizde onları tebrik ediyoruz. Her şey sağlık içindir. Aşı ol ciğerimi ye diyorum, herkesi aşıya davet ediyorum. Vatandaşların isterse mekanımızda, isterse de sağlık kuruluşlarına bütün milleti aşıya davet ediyorum. Lütfen aşı olun” dedi.Yüksekyayla, konuşmasının ardından ciğere davet çağrısını türküyle yaptı.
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türkiye, şanlıurfa, kampanya, kebap, aşı, ciğer, koronavirüs, kovid-19
Şanlıurfa'da 'Aşı ol ciğerimi ye' kampanyası
Şanlıurfa’da bir kebapçı, iş yerine kurdurduğu mobil istasyonda aşı olan vatandaşlara ciğer kebabı ikram ediyor.
Koronavirüs aşılama oranı Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa’da vatandaşların aşı olması için birçok yeni teşvik metodu deneniyor.
Şanlıurfa Valiliği'nin aşı olan gençlere bisiklet, tablet, bilgisayar, burs ve gezi gibi hediyeler verdiği kampanyasına, Şanlıurfalı bir kebapçı da farklı şekilde destek verdi.
Paşabağı Mahallesi’nde kebapçı dükkanı işleten Bekir Yüksekyayla, iş yerine mobil aşı standı kurdurdu. Yüksekyayla, mobil stantta aşı olanlara 3 gün boyunca saat 14.00 ile 17.00 arasında bedava ciğer veriyor. Aşı teşviki için yapılan bu uygulama vatandaşları da memnun etti. Kebapçı dükkanına giden vatandaşlar hem aşı oldu, hem de ciğer kebabı yedi.
Aşıya ciğer kebabı ile destek veren Bekir Yüksekyayla, “Bugün aşı kampanyasına başladık. Gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, müşterilerimiz baya sevindiler. Böyle bir kampanya yaptığımız için bizi de tebrik ettiler. Bizde onları tebrik ediyoruz. Her şey sağlık içindir. Aşı ol ciğerimi ye diyorum, herkesi aşıya davet ediyorum. Vatandaşların isterse mekanımızda, isterse de sağlık kuruluşlarına bütün milleti aşıya davet ediyorum. Lütfen aşı olun” dedi.
Yüksekyayla, konuşmasının ardından ciğere davet çağrısını türküyle yaptı.