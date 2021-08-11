https://tr.sputniknews.com/20210811/savci-sayan-boluya-alman-ingiliz-yerlesse-tanju-bey-su-faturasini-almanca-ingilizce-gonderir-1047909645.html

Savcı Sayan: Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey su faturasını Almanca, İngilizce gönderir

Savcı Sayan: Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey su faturasını Almanca, İngilizce gönderir

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenerek, "Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil.Bolu’ya Alman, İngiliz... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:46+0300

2021-08-11T00:46+0300

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politika

türkiye

tanju özcan

savcı sayan

bolu belediyesi

ağrı belediyesi

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Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca, İngilizce gönderir. Onlarla yemeğe çıkar. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla. Aramıza yapay sınırlar konulmuş Osmanlı bakiyesi ve Osmanlı dostlarıyla" görüşünü dile getirdi.

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türkiye, tanju özcan, savcı sayan, bolu belediyesi, ağrı belediyesi