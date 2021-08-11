Savcı Sayan: Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey su faturasını Almanca, İngilizce gönderir

Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca, İngilizce gönderir. Onlarla yemeğe çıkar. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla. Aramıza yapay sınırlar konulmuş Osmanlı bakiyesi ve Osmanlı dostlarıyla" görüşünü dile getirdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenerek, "Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil.Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca, İngilizce gönderir. Onlarla yemeğe çıkar" dedi.
Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca, İngilizce gönderir. Onlarla yemeğe çıkar. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla. Aramıza yapay sınırlar konulmuş Osmanlı bakiyesi ve Osmanlı dostlarıyla" görüşünü dile getirdi.
Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca, İngilizce gönderir. Onlarla yemeğe çıkar. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla. Aramıza yapay sınırlar konulmuş Osmanlı bakiyesi ve Osmanlı dostlarıyla…