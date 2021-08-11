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Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi
Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi
Kastamonu'da sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü. Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti, sel sularına kapılan 5 kişi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
kastamonu
sel
sel felaketi
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü. Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
türkiye
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kastamonu, sel, sel felaketi

Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi

22:11 11.08.2021 (güncellendi: 22:16 11.08.2021)
© İHAKastamonu sel
Kastamonu sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA
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Kastamonu'da sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü. Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti, sel sularına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü.
Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
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