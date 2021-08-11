https://tr.sputniknews.com/20210811/sel-sonrasi-kastamonunun-bozkurt-ilcesi-goruntulendi-1047949504.html

Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi

Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi

Kastamonu'da sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü. Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti, sel sularına kapılan 5 kişi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kastamonu

sel

sel felaketi

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü. Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kastamonu, sel, sel felaketi