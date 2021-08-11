Sinop'ta selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
14:22 11.08.2021 (güncellendi: 14:44 11.08.2021)
© İHAAyancık Çayı taştı
© İHA
Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sinop'ta Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.
Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşındı.
Sinop'ta selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldıhttps://t.co/WLUjSUX3xK pic.twitter.com/tTushHyP85— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 11, 2021
Öte yandan Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle iki helikopter görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak" dendi.
Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetlerimize ait iki adet AS-532 tipi helikopter görevlendirildi. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2021
İmamoğlu: Sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere İBB olarak her türlü desteğe hazırız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinden etkilenen bölgeler için her türlü desteğe hazır olduklarını duyurdu.
İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında "Bir yandan yangınlarla mücadele ederken diğer yandan sel haberlerinin gelmesi üzücü. Karadeniz Bölgesi'nde başta Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük olmak üzere sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere geçmiş olsun diliyorum. İBB olarak her türlü desteğe hazırız" paylaşımında bulundu.
Bir yandan yangınlarla mücadele ederken diğer yandan sel haberlerinin gelmesi üzücü.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 11, 2021
Karadeniz Bölgesi'nde başta Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük olmak üzere sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere geçmiş olsun diliyorum. İBB olarak her türlü desteğe hazırız. pic.twitter.com/HHbobigvLQ