https://tr.sputniknews.com/20210811/selde-mahsur-kalanlar-helikopterle-kurtarildi-1047926860.html

Sinop'ta selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Sinop'ta selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T14:22+0300

2021-08-11T14:22+0300

2021-08-11T14:44+0300

türkiye

sinop

içişleri bakanlığı

kurtarma

helikopter

ayancık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047926725_0:290:1600:1190_1920x0_80_0_0_03be8ed22e87a74b1b755740890b7637.jpg

Sinop'ta Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşındı.Öte yandan Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle iki helikopter görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak" dendi.İmamoğlu: Sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere İBB olarak her türlü desteğe hazırızİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinden etkilenen bölgeler için her türlü desteğe hazır olduklarını duyurdu.İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında "Bir yandan yangınlarla mücadele ederken diğer yandan sel haberlerinin gelmesi üzücü. Karadeniz Bölgesi'nde başta Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük olmak üzere sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere geçmiş olsun diliyorum. İBB olarak her türlü desteğe hazırız" paylaşımında bulundu.

sinop

ayancık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sinop, içişleri bakanlığı, kurtarma, helikopter, ayancık