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Sinop'ta selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'ta selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T14:22+0300
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türkiye
sinop
içişleri bakanlığı
kurtarma
helikopter
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Sinop'ta Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşındı.Öte yandan Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle iki helikopter görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak" dendi.İmamoğlu: Sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere İBB olarak her türlü desteğe hazırızİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinden etkilenen bölgeler için her türlü desteğe hazır olduklarını duyurdu.İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında "Bir yandan yangınlarla mücadele ederken diğer yandan sel haberlerinin gelmesi üzücü. Karadeniz Bölgesi'nde başta Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük olmak üzere sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere geçmiş olsun diliyorum. İBB olarak her türlü desteğe hazırız" paylaşımında bulundu.
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türkiye, sinop, içişleri bakanlığı, kurtarma, helikopter, ayancık

Sinop'ta selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

14:22 11.08.2021 (güncellendi: 14:44 11.08.2021)
© İHAAyancık Çayı taştı
Ayancık Çayı taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sinop'ta Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.
Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşındı.
Öte yandan Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle iki helikopter görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak" dendi.

İmamoğlu: Sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere İBB olarak her türlü desteğe hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinden etkilenen bölgeler için her türlü desteğe hazır olduklarını duyurdu.
İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında "Bir yandan yangınlarla mücadele ederken diğer yandan sel haberlerinin gelmesi üzücü. Karadeniz Bölgesi'nde başta Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük olmak üzere sel felaketinden etkilenen bütün bölgelere geçmiş olsun diliyorum. İBB olarak her türlü desteğe hazırız" paylaşımında bulundu.
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