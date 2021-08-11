Sevgilisi şikayetçi olmuştu: Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım için 3 ay uzaklaştırma kararı

Stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Umur Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi. T24'te yer alan habere göre tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı. Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.
Şule Çet cinayeti dosyası başta olmak üzere öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan, eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Umur Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.
Stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Umur Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi.
T24'te yer alan habere göre tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı. Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.