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https://tr.sputniknews.com/20210811/sevgilisi-sikayetci-olmustu-sule-cet-davasinin-avukati-umur-yildirim-icin-3-ay-uzaklastirma-karari-1047923254.html
Sevgilisi şikayetçi olmuştu: Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım için 3 ay uzaklaştırma kararı
Sevgilisi şikayetçi olmuştu: Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım için 3 ay uzaklaştırma kararı
Şule Çet cinayeti dosyası başta olmak üzere öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan, eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla soruşturma... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T12:51+0300
2021-08-11T12:52+0300
türkiye
kadına şiddet
uzaklaştırma
avukat
dava
sevgili
umur yıldırım
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Stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Umur Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi. T24'te yer alan habere göre tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı. Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.
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türkiye, kadına şiddet, uzaklaştırma, avukat, dava, sevgili, umur yıldırım

Sevgilisi şikayetçi olmuştu: Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım için 3 ay uzaklaştırma kararı

12:51 11.08.2021 (güncellendi: 12:52 11.08.2021)
© DHAUmur Yıldırım
Umur Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© DHA
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Şule Çet cinayeti dosyası başta olmak üzere öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan, eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Umur Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.
Stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Umur Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi.
T24'te yer alan habere göre tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı. Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.
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