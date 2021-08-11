https://tr.sputniknews.com/20210811/sevgilisi-sikayetci-olmustu-sule-cet-davasinin-avukati-umur-yildirim-icin-3-ay-uzaklastirma-karari-1047923254.html

Sevgilisi şikayetçi olmuştu: Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım için 3 ay uzaklaştırma kararı

Sevgilisi şikayetçi olmuştu: Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım için 3 ay uzaklaştırma kararı

Şule Çet cinayeti dosyası başta olmak üzere öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan, eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla soruşturma... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T12:51+0300

2021-08-11T12:51+0300

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türkiye

kadına şiddet

uzaklaştırma

avukat

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umur yıldırım

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Stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Umur Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi. T24'te yer alan habere göre tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı. Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kadına şiddet, uzaklaştırma, avukat, dava, sevgili, umur yıldırım