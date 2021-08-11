Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210811/sinopta-saganak-su-baskinlarina-neden-oldu-1047912862.html
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T04:49+0300
2021-08-11T04:49+0300
türkiye
türkiye
sinop
yağış
sağanak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912835_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_e847f6a46783184a20fbedcd3c3a9b22.jpg
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi.Belediye ekipleri su baskınlarının ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.Türkeli ve Ayancık ilçelerinde ise bazı köy yolları taşan dereler nedeniyle zarar gördü.Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
türkiye
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912835_0:1:1200:901_1920x0_80_0_0_93e0ed7b7d27562300e164b1152f7b34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sinop, yağış, sağanak

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

04:49 11.08.2021
© AA / Gökhan GücüklüoğluSinop - sağanak yağış - su baskını
Sinop - sağanak yağış - su baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Abone ol
Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi.
Belediye ekipleri su baskınlarının ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.
Türkeli ve Ayancık ilçelerinde ise bazı köy yolları taşan dereler nedeniyle zarar gördü.
Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
05:21Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euroluk fon
04:59National Interest: Rusya'nın T-90S tankı, zırhlı bir katil
04:49Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
04:27Kommersant: Kuzey Star, Rus işveren için iki buzkıran geminin inşaatını üstlendi
04:14IŞİD, Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı
03:55Kırım'da tuzdan arındırma tesisi ve rezervuarlar inşa edilecek
03:31San Marino Enstitüsü’nün Sputnik V ile ilgili açıklamasına Duma’dan değerlendirme
03:18Fatih Altaylı: Delirmek üzereyim
02:48Saldırıya uğrayan boksör Ünsal Arık: Alman polisi Türk'ü Türk'ten koruyor, üzülüyorum
02:35UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu
02:32İSİG: Salgın sürecinde Türkiye, tarihin en büyük ‘işçi kırımı’ ile karşı karşıya kaldı
02:02Lukaşenko’dan hükümete, Batı yaptırımlarına karşı misilleme talimatı
01:42Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı
01:41ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı
01:30Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci, öğretmenlere aşının zorunlu olmasını istedi
01:22DİSK-AR: TÜİK işgücü verilerinin gerçekle bağlantısı koptu
01:01ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddet, Taliban'ın anlaşmadaki sözleriyle uyuşmuyor
00:50CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu gerekiyorsa aday olacak
00:46Savcı Sayan: Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey su faturasını Almanca, İngilizce gönderir
00:43Bakan Pakdemirli: Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı