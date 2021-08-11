https://tr.sputniknews.com/20210811/sinopta-saganak-su-baskinlarina-neden-oldu-1047912862.html

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T04:49+0300

2021-08-11T04:49+0300

2021-08-11T04:49+0300

türkiye

türkiye

sinop

yağış

sağanak

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Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi.Belediye ekipleri su baskınlarının ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.Türkeli ve Ayancık ilçelerinde ise bazı köy yolları taşan dereler nedeniyle zarar gördü.Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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türkiye, sinop, yağış, sağanak