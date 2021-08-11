https://tr.sputniknews.com/20210811/son-14-gun-6-ulkede-bulunan-yolcular-turkiyede-otellerde-karantinaya-alinacak-gunlugu-1600-tl-1047926057.html
Son 14 gün belirlenen 6 ülkede bulunan yolcular Türkiye'de karantinaya alınacak: Günlüğü 1600 TL
Son 14 gün belirlenen 6 ülkede bulunan yolcular Türkiye'de karantinaya alınacak: Günlüğü 1600 TL
Yurt dışından Türkiye'ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan yolcular, otellerde... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T14:03+0300
2021-08-11T14:03+0300
2021-08-11T14:14+0300
otel
karantina
koronavirüs
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Pandemi önlemleri kapsamında Türkiye'ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka ülkelerinin en az birinde bulunan yolculara belli otellerde 14 karantina uygulanacak. Yolcular, havalimanı transfer ve otel masraflarını kendileri karşılayacak. Karantina otellerinde kişi başı günlük ücret 1600 TL. Buna göre 14 gün karantinada kalacak bir kişi 22 bin 400 TL otel masrafı ödeyecek.Türk Hava Yolları (THY) konuyla ilgili resmi internet sitesinde şu açıklamaya yer verdi: "Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen yolcuların Türkiye'ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklanmıştır. Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir."THY, bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerin Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmesi gerektiğini belirtti. Yolcular, valilikler tarafından belirlenecek yerlerde karantinaya alınacak. Karantina 14. günün sonunda negatif testle sona erecek. Test pozitif çıkarsa 14 gün daha karantina uygulanacak.
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otel, karantina, koronavirüs
Son 14 gün belirlenen 6 ülkede bulunan yolcular Türkiye'de karantinaya alınacak: Günlüğü 1600 TL
14:03 11.08.2021 (güncellendi: 14:14 11.08.2021)
Yurt dışından Türkiye'ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan yolcular, otellerde 14 gün karantina altına alınacak. Yolcular günlük kişi başı 1600 TL ödeyecek.
Pandemi önlemleri kapsamında Türkiye'ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka ülkelerinin en az birinde bulunan yolculara belli otellerde 14 karantina uygulanacak.
Yolcular, havalimanı transfer ve otel masraflarını kendileri karşılayacak. Karantina otellerinde kişi başı günlük ücret 1600 TL. Buna göre 14 gün karantinada kalacak bir kişi 22 bin 400 TL otel masrafı ödeyecek.
Türk Hava Yolları (THY) konuyla ilgili resmi internet sitesinde şu açıklamaya yer verdi:
"Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen yolcuların Türkiye'ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklanmıştır. Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir."
THY, bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerin Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmesi gerektiğini belirtti. Yolcular, valilikler tarafından belirlenecek yerlerde karantinaya alınacak. Karantina 14. günün sonunda negatif testle sona erecek. Test pozitif çıkarsa 14 gün daha karantina uygulanacak.