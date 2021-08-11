https://tr.sputniknews.com/20210811/soygu-ermenistana-ordusunu-modernize-etmesinde-yardimlarimizi-surdurmeye-haziriz-1047943966.html

Şoygu: Ermenistan’a ordusunu modernize etmesinde yardımlarımızı sürdürmeye hazırız

Şoygu: Ermenistan’a ordusunu modernize etmesinde yardımlarımızı sürdürmeye hazırız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ermenistan’a ordusunun modernize edilmesi ve yeniden düzenlenmesinde yardımlarını sürdürmeye hazır olduğunu... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:44+0300

2021-08-11T18:44+0300

2021-08-11T18:44+0300

rusya

ermenistan

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Moskova’da Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan’la görüşen Şoygu, “İkili kapsamda olduğu gibi Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında da askeri işbirliğimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu arada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden düzenlenmesine ilişkin programa desteklerimizi sürdürmeye de hazırız. Bu kolay bir görev değil, ancak sizin de deneyimlerinizle gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı.Şoygu, Karapetyan’ı göreve atanmasından dolayı tebrik ederek, bu atamanın ordunun yeniden düzenlenmesi gibi zorlu bir görevin olduğu dönemde gerçekleştiğini belirtti.‘Ermenistan Güney Kafkasya’da kilit partnerimiz’Şoygu ayrıca Ermenistan’ı Rusya’nın Güney Kafkasya’da güvenliği sağlamak konusunda müttefiki ve kilit partneri olduğunu belirterek, bu bölgede istikrarın korunmasıyla ilgilendiklerini ifade etti.Şoygu, Ermenistan’da 102. Rus Askeri Üssü’nün bulunduğunu ve bu üssün güvenliğin garantisi olduğunu hatırlattı.Karepatyan: Rusya ile çok sıkı işbirliğine hazırızKarapetyan da Şoygu’ya Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin muharebe becerilerinin artırılması, birliklerin donanımının artırılması ve eğitimi konusunda destek vermeye hazır olmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.Karepatyan, “Rusya, Ermeni halkı için gerçekten somut manada güvenlik ürünü sağlayan tek ülke ve bugün yalnızca Dağlık Karabağ’daki değil, Ermenistan sınırındaki güvenlikle ilgili sorunlarla ilgileniyor. Tarafınızla çok sıkı ve etkili işbirliğine hazırız” dedi.

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