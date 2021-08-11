https://tr.sputniknews.com/20210811/soygu-kgao-ulkeleri-afganistandaki-militanlarin-topraklarina-sizma-ihtimaline-karsi-hazir-olmali-1047919692.html

Şoygu: KGAÖ ülkeleri Afganistan’daki militanların topraklarına sızma ihtimaline karşı hazır olmalı

Şoygu: KGAÖ ülkeleri Afganistan’daki militanların topraklarına sızma ihtimaline karşı hazır olmalı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) teröristlerin Afganistan’dan kendi topraklarına sızması olasılığına hazır... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T11:19+0300

2021-08-11T11:19+0300

2021-08-11T11:19+0300

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tacikistan

sergey şoygu

uyuşturucu

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Rusya’da gerçekleştirilen bir forumda konuşan Şoygu, Afganistan’ın Özbekistan ve Tacikistan’la olan sınırını şu anda Taliban’ın kontrol ettiğini ifade etti.Şoygu, uyuşturucu trafiğinin yanı sıra, teröristlerin Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan üzerinden ülkesine sızma tehlikesi bulunduğunu kaydetti.Taliban’ın bitişikteki bölgelere saldırmamak ve sınırı geçmek girişiminde bulunmamak yönünde söz verdiğini hatırlatan Şoygu, “Yine de Rusya için KGAÖ’den müttefiklerinin olası provokasyonlara hazır olması çok önemli. Bu anlamda gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.Tacikistan ve Kırgızistan’da Rus üslerinin bulunduğunu hatırlatan Şoygu, “Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan subayların birçoğu bizim yüksek eğitim kuruluşlarımızda eğitimden geçiyor. Tacikistan ve Kırgızistan ordularının modernize edilmesi üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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rusya, afganistan, tacikistan, sergey şoygu, uyuşturucu