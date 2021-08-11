https://tr.sputniknews.com/20210811/sputnik-v-asisi-1-yasinda-uygulandigi-ulkelerde-simdiye-dek-nasil-bulgular-elde-edildi-1047938384.html

Sputnik V aşısı 1 yaşında: Uygulandığı ülkelerde şimdiye dek nasıl bulgular elde edildi?

Sputnik V aşısı 1 yaşında: Uygulandığı ülkelerde şimdiye dek nasıl bulgular elde edildi?

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısına kullanım izni verilmesi üstünden bir sene geçmiş olması nedeniyle, aşının uygulandığı ülkelerden elde edilen... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T16:24+0300

2021-08-11T16:24+0300

2021-08-11T16:24+0300

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1044950642_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_651e59a1a5b61d70035dbd4d19f1e063.jpg

Arjantin, Bahreyn, Macaristan, Meksika, Rusya, Sırbistan, Filipinler ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yaygın aşılamalarda elde edilen bulgular, Rus Sputnik V aşısının ciddi bir yan etkisinin olmadığını ortaya koyuyor. Birden fazla aşının uygulandığı ülkelerdeyse, Rus aşısının en iyi güvenlik ve etkinlik parametrelerini gösteren aşılardan birisi olduğu görülüyor.Sputnik V, geliştirildiği Rusya’da kullanım için onaylandığı 11 Ağustos 2020’den beri, Türkiye dahil 69 ülkede acil kullanım izni aldı. Yatırımcısı olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V’nin ortak üretimi için 14 ülkedeki 20 şirket ile anlaşmış durumda.RDIF Direktörü Kirill Dmitriyev, onaylanmasını izleyen bir yıl içerisinde Sputnik V aşısının, yüksek seviyede güvenli ve etkili olduğunu kanıtladığını belirtti. Bunun çeşitli ülkelerdeki gerçek aşılama programları ile de doğrulandığını kaydetti.Rus aşısının aşının uygulandığı ülkelerden elde edilen bulguları şu şekilde:Rusya: 3.8 milyon insanın aşılanmasından elde edilen bulgular incelendiğinde Sputnik V aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak belirlendi. Yaygın aşılama programında elde edilen söz konusu oran, aşının klinik denemelerinde görülen orandan (yüzde 91.6) çok daha yüksekti.Rusya’da elde edilen bulgular, aşının, koronavirüsün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan yeni varyantlarına karşı da etkili olduğunu gösterdi.BAE: Birleşik Arap Emirlikleri’nin sağlık otoritesinin sağladığı bulgulara göre ülkedeki yaygın aşılama programında Sputnik V aşısı yüzde 97.8 etkinlik gösterdi. Aşının, hastalığın ağır geçirilmesine karşıysa yüzde 100 etkili olduğu tespit edildi. Aşılanmayla ilişkili olarak, hastaneye başvurulmasını gerektiren hiçbir ciddi yan etki görülmedi.Bahreyn: Bahreyn Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı verilere göre, ülkedeki yaygın aşılama programında Sputnik V’nin etkinliği yüzde 94.3 olarak belirlendi. İkinci dozun ardından koronavirüs ile enfekte olanların yüzde 98.6’sının çok hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi. Aşı olunması ile ilişkili ciddi bir yan etki ya da ölüm görülmedi.Arjantin: Arjantin’in sağlık otoritesinin sağladığı veriler ülkenin başkenti Buenos Aires’te Sputnik V’nin ilk dozu ile aşılanan kişilerin yüzde 94’ünde antikor oluştu. Aşının her iki dozunun olan kişilerinse yüzde 100’ünde koronavirüse karşı koruyucu antikor oluştuğu görüldü.Arjantin Viroloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Sputnik V aşısının, koronavirüsün Brezilya varyantına karşı etkili olduğunu ortaya koydu.Macaristan: Macaristan hükümetinin araştırması, Sputnik V’nin, ülkede koronavirüse karşı uygulanan beş aşı içerisinden en yüksek güvenlik ve etkinlik parametrelerine sahip olduğunu gösterdi. Macaristan’da Sputnik V’nin yanı sıra Moderna, Snopharm, Pfizer ve AstraZeneca aşıları kullanılıyor.Meksika: Ülkedeki yaygın aşılama programı sonuçlarının incelenmesi ile elde edilen bulgular, Sputnik V aşısının, yan etkiler bakımından ülkede kullanılan tüm aşılar içerisinde en güvenlisi olduğunu ortaya koydu. Meksika’da Sputnik V’nin yanı sıra Sinovac, Cansino, AstraZeneca ve Pfizer aşıları kullanılıyor.Sırbistan ve Filipinler: Sırbistan ve Filipinler’in sağlık otoritelerinin yaygın aşılama programları üstünden sağladığı veriler, Sputnik V aşısının son derece güvenli olduğunu gösterdi. Her iki ülkede de aşılama ile ilişkili ciddi yan etki ya da ölüm rapor edilmedi.Yatırımcısı Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısının avantajlarını şu şekilde sıralıyor:● Sputnik V, insan adenovirüsü temelli bir vektör aşısı. Soğuk algınlığına yol açan ve bin yıllardır aramızda olan bu virüs, üstünde yıllardan beri pek çok çalışma yapılmış olması nedeniyle aşı için güvenli bir temel oluşturuyor.● Sputnik V, ‘kokteyl aşı’ ismi verilen prensibe göre geliştirilmiş bir aşı. Bu, aşının her bir dozunun birbirinden farklı iki ayrı vektör içerdiği anlamına geliyor. Son dönemde batılı ilaç şirketlerinin de test etmeye başladığı bu yöntem ile daha güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık oluşması sağlanıyor.● Adenovirüs temelli aşıların uzun vadeli olumsuz etkilerinin olmadığı, güvenli ve etkili oldukları, 250’nin üstünden bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır.● Sputnik V aşısı güçlü bir alerjik reaksiyona yol açmamaktadır.● Aşının sıradan buzdolaplarında 2-8 derece soğuklukta saklanabiliyor olması, ayrıca soğuk zincir ekipmanlara yatırım yapılmasını gerektirmez.Dünyada bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirilmiş bir aşı. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v