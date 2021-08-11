Tavuklarını kovaladı diye köpeği sopayla dövdü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mahalle sakinlerinin 'Duman' adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı.Hasan Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki bir hayvansever tarafından veterinere götürülen köpeğin kafatasında kırıklar oluştuğu ortaya çıktı.Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin yardımıyla köpek, başka bir klinikte tedavi altına alındı.'O kadar hızlı vurdu ki sopa karşı arsaya fırladı'
Olaya şahit olan bir mahalle sakini, "Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' dedi.