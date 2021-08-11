https://tr.sputniknews.com/20210811/tavuklarini-kovaladi-diye-kopegi-sopayla-dovdu-1047918209.html

Tavuklarını kovaladı diye köpeği sopayla dövdü

Tavuklarını kovaladı diye köpeği sopayla dövdü

İstanbul'da bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü. Kafasında kırıklar oluşan köpek, hayvanseverler tarafından... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T10:31+0300

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istanbul

türkiye

ataşehir

tavuk

darp

hayvan hakları

sokak köpeği

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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mahalle sakinlerinin 'Duman' adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı.Hasan Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki bir hayvansever tarafından veterinere götürülen köpeğin kafatasında kırıklar oluştuğu ortaya çıktı.Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin yardımıyla köpek, başka bir klinikte tedavi altına alındı.'O kadar hızlı vurdu ki sopa karşı arsaya fırladı'

istanbul

ataşehir

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istanbul, türkiye, ataşehir, tavuk, darp, hayvan hakları, sokak köpeği