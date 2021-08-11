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Tavuklarını kovaladı diye köpeği sopayla dövdü
Tavuklarını kovaladı diye köpeği sopayla dövdü
İstanbul'da bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü. Kafasında kırıklar oluşan köpek, hayvanseverler tarafından... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T10:31+0300
2021-08-11T10:31+0300
istanbul
türkiye
ataşehir
tavuk
darp
hayvan hakları
sokak köpeği
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mahalle sakinlerinin 'Duman' adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı.Hasan Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki bir hayvansever tarafından veterinere götürülen köpeğin kafatasında kırıklar oluştuğu ortaya çıktı.Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin yardımıyla köpek, başka bir klinikte tedavi altına alındı.'O kadar hızlı vurdu ki sopa karşı arsaya fırladı'
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ataşehir
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istanbul, türkiye, ataşehir, tavuk, darp, hayvan hakları, sokak köpeği

Tavuklarını kovaladı diye köpeği sopayla dövdü

10:31 11.08.2021
© İHAtavukları kovaladı diye darp edilen köpek
tavukları kovaladı diye darp edilen köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA
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İstanbul'da bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü. Kafasında kırıklar oluşan köpek, hayvanseverler tarafından tedavi ettiriliyor.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mahalle sakinlerinin 'Duman' adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı.
Hasan Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki bir hayvansever tarafından veterinere götürülen köpeğin kafatasında kırıklar oluştuğu ortaya çıktı.
Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin yardımıyla köpek, başka bir klinikte tedavi altına alındı.

'O kadar hızlı vurdu ki sopa karşı arsaya fırladı'

© İHAOlaya şahit olan bir mahalle sakini, "Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' dedi.
Olaya şahit olan bir mahalle sakini, Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
Olaya şahit olan bir mahalle sakini, "Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' dedi.
© İHA
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