Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu

“Tozkoparan köyü içerisinde başladığımız kazı çalışmalarında bir aylık süreci tamamladık. Bu süreç içerisinde 7 bin 500 yıllık bir kültür bulgusuyla karşılaştık. En büyük buluntumuz mimarı yapılar içerisinden geldi. Dikdörtgen yapılar içerisinde biz bir depo yapısıyla karşılaştık. Özellikle depolarda, gündelik hayatı bizle paylaşan veriler insanların özellikle kadınların burada gündelik işlerle uğraştığını görüyoruz. Bize büyük bir acının yaşandığını gösteren çocuk iskeletiyle karşılaştık ve bu durum bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Çünkü bizim o dönemin insanının ritüellerine dair önemli ipuçları sunacaktır. İskeletin, en az 5 bin 500 yıllık olduğunu söyleyebilirim. Kemik ve diş minelerinden alınan örneklerle ortaya tam sonuç ortaya çıkacak. Neolitik dönem içerisindeki verileri sunmakta. Bu çocuğun yerleşim alanının içerisinde gömülü olmasının sebebi, o dönemde çocuğu korumak, o çocuğun acısını beraberinde taşımaktı. Çocuğun intramural bir yerleşim içerisinde hastalıktan ve travmatik bir sebepten öldüğünü düşünüyoruz.”