https://tr.sputniknews.com/20210811/trtde-program-yapan-muazzez-ersoydan-canli-yayinda-tepki-eger-mobbing-ise-anlasmam-feshedilsin-1047916902.html
TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin
TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin
TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, tepkisini canlı yayında, "İnşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T09:49+0300
2021-08-11T09:49+0300
2021-08-11T09:49+0300
yaşam
trt
müzik
muazzez ersoy
meşk-i ahenk türk sanat müziği topluluğu
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TRT Müzik'te her hafta 'Sevgilerimle' isimli program yapan Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofondan sesin bozuk geldiğini, uyarılarına rağmen sorunun giderilmediğini belirterek, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar? Bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi" diyerek, sahneden indi.Duvar'ın haberine göre Muazzez Ersoy bu haftaki programında, şarkı söylediği sırada mikrofonun sesinin mat olduğunu belirterek, rejiye sorunun giderilmesini istediğini söylediğini aktardı. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.'Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez'Ersoy bunun üzerine, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'rejide ses düzgün' diye. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez... Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.Parçayı seslendirmeye devam ederken duran sanatçı, bu kez tepkisi daha yüksek perdeden dile getirdi: Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.
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trt, müzik, muazzez ersoy, meşk-i ahenk türk sanat müziği topluluğu
TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin
TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, tepkisini canlı yayında, "İnşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir" sözleriyle dile getirdi.
TRT Müzik
'te her hafta 'Sevgilerimle' isimli program yapan Türk Sanat Müziği
'nin önde gelen isimlerinden
Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofondan sesin bozuk geldiğini, uyarılarına rağmen sorunun giderilmediğini belirterek, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar? Bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi
" diyerek, sahneden indi.
Duvar'ın haberine
göre Muazzez Ersoy bu haftaki programında, şarkı söylediği sırada mikrofonun sesinin mat olduğunu belirterek, rejiye sorunun giderilmesini istediğini söylediğini aktardı. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.
'Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez'
Ersoy bunun üzerine, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'rejide ses düzgün' diye. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez... Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.
Parçayı seslendirmeye
devam ederken duran sanatçı, bu kez tepkisi daha yüksek perdeden dile getirdi:
"Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi".
Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.