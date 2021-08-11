Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210811/trtde-program-yapan-muazzez-ersoydan-canli-yayinda-tepki-eger-mobbing-ise-anlasmam-feshedilsin-1047916902.html
TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin
TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin
TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, tepkisini canlı yayında, "İnşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T09:49+0300
2021-08-11T09:49+0300
yaşam
trt
müzik
muazzez ersoy
meşk-i ahenk türk sanat müziği topluluğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103865/68/1038656837_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4763f761c0d905b4c704bf979f38b789.jpg
TRT Müzik'te her hafta 'Sevgilerimle' isimli program yapan Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofondan sesin bozuk geldiğini, uyarılarına rağmen sorunun giderilmediğini belirterek, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar? Bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi" diyerek, sahneden indi.Duvar'ın haberine göre Muazzez Ersoy bu haftaki programında, şarkı söylediği sırada mikrofonun sesinin mat olduğunu belirterek, rejiye sorunun giderilmesini istediğini söylediğini aktardı. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.'Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez'Ersoy bunun üzerine, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'rejide ses düzgün' diye. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez... Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.Parçayı seslendirmeye devam ederken duran sanatçı, bu kez tepkisi daha yüksek perdeden dile getirdi: Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103865/68/1038656837_110:0:1070:720_1920x0_80_0_0_e9c6baa7926ef7e6c8cad011111e7550.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trt, müzik, muazzez ersoy, meşk-i ahenk türk sanat müziği topluluğu

TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin

09:49 11.08.2021
© Fotoğraf : TwitterMuazzez Ersoy
Muazzez Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, tepkisini canlı yayında, "İnşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir" sözleriyle dile getirdi.
TRT Müzik'te her hafta 'Sevgilerimle' isimli program yapan Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofondan sesin bozuk geldiğini, uyarılarına rağmen sorunun giderilmediğini belirterek, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar? Bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi" diyerek, sahneden indi.
Duvar'ın haberine göre Muazzez Ersoy bu haftaki programında, şarkı söylediği sırada mikrofonun sesinin mat olduğunu belirterek, rejiye sorunun giderilmesini istediğini söylediğini aktardı. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

'Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez'

Ersoy bunun üzerine, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'rejide ses düzgün' diye. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez... Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.
Parçayı seslendirmeye devam ederken duran sanatçı, bu kez tepkisi daha yüksek perdeden dile getirdi:

"Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi".

Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
10:01Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu
09:51Nagehan Alçı: Kabinede 'Okullar kapalı kalsın' diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın
09:49TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin
09:44Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
09:33Selvi: Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?
09:29Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
09:28İş dünyasında yeni tartışma: Aşı olmayan personel işten çıkarılabilir mi?
09:24Afganistan'da 9 vilayet merkezi Taliban'ın elinde
09:15Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili talimat: Hiç hesapsız yaraları sarın
09:14Memur ve memur emeklisinin zam oranları bu hafta belli oluyor
08:56Dünya yazarı Aktaş: Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı
08:23Meteoroloji'den 2 il için aşırı yağış uyarısı
08:16Mansur Yavaş, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye erine 'online' kız istedi
08:02Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
07:36'Koloniyal müsilaj' uyarısı: 'Çevre felaketlerine yol açabilir'
07:19Nijerya'da 'yanlışlıkla gübre atılan' yemekten yiyen 24 kişi öldü
06:52Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
06:39Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez
06:27Kazaların ardından 43 ilin geçiş noktasında otobüs denetimi
06:12Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu