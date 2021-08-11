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Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Özel Operasyonlar Aracı' ilk kez sergilenecek
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Özel Operasyonlar Aracı' ilk kez sergilenecek
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ilk... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T11:41+0300
2021-08-11T11:41+0300
savunma
türkiye
tsk
idef 2021
özel operasyonlar aracı
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Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki zırhlı muharebe araçlarına yakın zamanda Özel Operasyonlar Aracı eklenecek.FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruması, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı.Envantere girmeden önce tamamlanması gereken testlerin ardından projede son aşamaya gelinecek ve Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Böylelikle 6x6 sınıfında en yeni nesil muharebe aracı Türk ordusunun envanterine girecek.Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı, çok sayıda uluslararası katılımcının da yer alacağı IDEF 2021'de ilk kez sergilenecek.
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türkiye, tsk, idef 2021, özel operasyonlar aracı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Özel Operasyonlar Aracı' ilk kez sergilenecek

11:41 11.08.2021
© AAÖzel Operasyonlar Aracı, TSK
Özel Operasyonlar Aracı, TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ilk kez sergilenecek.
Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki zırhlı muharebe araçlarına yakın zamanda Özel Operasyonlar Aracı eklenecek.
FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruması, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı.
Envantere girmeden önce tamamlanması gereken testlerin ardından projede son aşamaya gelinecek ve Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Böylelikle 6x6 sınıfında en yeni nesil muharebe aracı Türk ordusunun envanterine girecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı, çok sayıda uluslararası katılımcının da yer alacağı IDEF 2021'de ilk kez sergilenecek.
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