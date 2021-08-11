https://tr.sputniknews.com/20210811/turkiyede-son-24-saatte-27-bin-356-yeni-vaka-tespit-edildi-128-kisi-hayatini-kaybetti-1047947177.html

Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T20:20+0300

2021-08-11T20:20+0300

2021-08-11T20:38+0300

türkiye

son dakika

vaka

fahrettin koca

sağlık bakanı

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" paylaşımında bulundu.

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son dakika, vaka, fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs