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https://tr.sputniknews.com/20210811/turkiyede-son-24-saatte-27-bin-356-yeni-vaka-tespit-edildi-128-kisi-hayatini-kaybetti-1047947177.html
Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T20:20+0300
2021-08-11T20:20+0300
2021-08-11T20:38+0300
türkiye
son dakika
vaka
fahrettin koca
sağlık bakanı
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" paylaşımında bulundu.
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son dakika, vaka, fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs
Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti 20:20 11.08.2021 (güncellendi: 20:38 11.08.2021)
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte
278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan
"Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" paylaşımında bulundu.