https://tr.sputniknews.com/20210811/uefa-sampiyonlar-liginde-play-offa-yukselen-takimlar-belli-oldu-1047911412.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T02:35+0300
2021-08-11T02:35+0300
2021-08-11T02:35+0300
yaşam
uefa şampiyonlar ligi
play-off
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Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.Alınan sonuçlar şöyle:Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1
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uefa şampiyonlar ligi, play-off
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.
Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.
Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1
Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1
Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)
Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1
Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0
Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2
Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1