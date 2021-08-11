Vali Yerlikaya, İstanbul’daki aşılama oranlarını açıkladı

İstanbul İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Ali Yerlikaya Başkanlığında AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi’nde toplandı. Toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’da yürütülen çalışmalar değerlendirildi.İl Pandemi Kurulu'nun ardından Vali Yerlikaya, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki aşılama oranıyla ilgili konuşan Vali Yerlikaya şunları söyledi:'İstanbul’da mavi kategoriye giren ilçe sayımız inşallah birkaç gün içerisinde artacak' Mavi kategoride yer alan ilçelerin sayısın açıklayan Vali Yerlikaya, “8 ilçemiz mavi, 20 ilçemiz sarı, 11 ilçemiz de turuncu kategoride yer alıyor. 8 ilçemiz yüzde 70’i aşkın aşılama oranıyla mavi kategori sınırında. İnşallah birkaç gün içinde İstanbul’umuzun mavi kategoriye giren ilçe sayılarımızın katlanarak arttığı müjdesini de sizlerle paylaşacağız. 7 ilçemiz de yüzde 60’ı aşan aşılanma oranıyla sarı kategori sınırında. Bu yüzden, ’Haydi İstanbullu hemşehrilerim’ diyorum. En büyük gücümüz olan aşılanma oranlarımızı, el birliğiyle yükseltelim. 65 yaş üstü büyüklerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu yaş grubundaki büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 89.8’e ulaştı” diye konuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “10 Ağustos itibarıyla İstanbul’umuzda, 7 milyon 926 bin 337 birinci doz, 5 milyon 546 bin 679 ikinci doz ve 840 bin 300 üçüncü doz olmak üzere toplam 14 milyon 313 bin 316 doz aşı uygulandı" dedi.
İstanbul İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Ali Yerlikaya Başkanlığında AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi’nde toplandı. Toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’da yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
İl Pandemi Kurulu'nun ardından Vali Yerlikaya, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
“7 Ağustos tarihinde İstanbullulara bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrıya cevap vererek, ilk doz aşısını olan hemşehrilerimizin sayısı 166 bin 943. Dün itibariyle 54 bin 75 İstanbullu hemşehrimiz ilk aşısını oldu. 2’nci doz 128 bin 697, 3’üncü doz 25 bin 151 olmak üzere toplam 207 bin 923 doz aşı yapıldı. Aşısını olan vatandaşlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kapasitemiz var, heyecanımız var, acelemiz var. Bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hedefimiz, okullar açılmadan önce İstanbul’umuzun mavi kategoride yer alması.”
'İstanbul’da mavi kategoriye giren ilçe sayımız inşallah birkaç gün içerisinde artacak'
Mavi kategoride yer alan ilçelerin sayısın açıklayan Vali Yerlikaya, “8 ilçemiz mavi, 20 ilçemiz sarı, 11 ilçemiz de turuncu kategoride yer alıyor. 8 ilçemiz yüzde 70’i aşkın aşılama oranıyla mavi kategori sınırında. İnşallah birkaç gün içinde İstanbul’umuzun mavi kategoriye giren ilçe sayılarımızın katlanarak arttığı müjdesini de sizlerle paylaşacağız. 7 ilçemiz de yüzde 60’ı aşan aşılanma oranıyla sarı kategori sınırında. Bu yüzden, ’Haydi İstanbullu hemşehrilerim’ diyorum. En büyük gücümüz olan aşılanma oranlarımızı, el birliğiyle yükseltelim. 65 yaş üstü büyüklerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu yaş grubundaki büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 89.8’e ulaştı” diye konuştu.