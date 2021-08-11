Vali Yerlikaya, İstanbul’daki aşılama oranlarını açıkladı

“7 Ağustos tarihinde İstanbullulara bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrıya cevap vererek, ilk doz aşısını olan hemşehrilerimizin sayısı 166 bin 943. Dün itibariyle 54 bin 75 İstanbullu hemşehrimiz ilk aşısını oldu. 2’nci doz 128 bin 697, 3’üncü doz 25 bin 151 olmak üzere toplam 207 bin 923 doz aşı yapıldı. Aşısını olan vatandaşlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kapasitemiz var, heyecanımız var, acelemiz var. Bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hedefimiz, okullar açılmadan önce İstanbul’umuzun mavi kategoride yer alması.”