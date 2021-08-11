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Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Van'ın Özalp ilçesinde iki makinist, yoldan geçen düğün konvoyunun önünü bahşiş için trenle kesti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T10:42+0300
2021-08-11T10:42+0300
2021-08-11T10:42+0300
türkiye
van
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bahşiş
gelin
özalp
düğün konvoyu
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Van'ın Özalp ilçesinde, geçen günlerde yaşanan olayda, iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı.Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durdu. Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı.Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti. Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.
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van, düğün, bahşiş, gelin, özalp, düğün konvoyu
Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Van'ın Özalp ilçesinde iki makinist, yoldan geçen düğün konvoyunun önünü bahşiş için trenle kesti.
Van
'ın
Özalp
ilçesinde, geçen günlerde yaşanan olayda, iki makinist
düğün konvoyu
ndan bahşiş
almak
için sıra dışı bir yöntem kullandı.
Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durdu. Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı.
Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti. Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medya
kullanıcıları
tarafından paylaşıldı.