https://tr.sputniknews.com/20210811/vanda-bahsis-icin-trenle-dugun-konvoyunun-onunu-kestiler-1047918524.html

Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Van'ın Özalp ilçesinde iki makinist, yoldan geçen düğün konvoyunun önünü bahşiş için trenle kesti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

düğün

bahşiş

gelin

özalp

düğün konvoyu

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Van'ın Özalp ilçesinde, geçen günlerde yaşanan olayda, iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı.Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durdu. Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı.Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti. Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

türkiye

van

özalp

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van, düğün, bahşiş, gelin, özalp, düğün konvoyu