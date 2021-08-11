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Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu
Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu
Televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden Friends'te bir ayrılıp bir barışan Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T10:01+0300
2021-08-11T10:01+0300
friends
jennifer aniston
david schwimmer
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Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü. Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi. İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi. Schwimmer ve Aniston'dan henüz bu iddialara doğrulama gelmedi.
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friends, jennifer aniston, david schwimmer

Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu

10:01 11.08.2021
© AP PhotoFriends
Friends - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AP Photo
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Televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden Friends'te bir ayrılıp bir barışan Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edildi.
Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü.
Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi.
İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi.
Schwimmer ve Aniston'dan henüz bu iddialara doğrulama gelmedi.
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