https://tr.sputniknews.com/20210811/yeni-iddia-friends-yildizlari-aniston-ve-schwimmer-sevgili-oldu--1047917275.html

Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu

Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu

Televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden Friends'te bir ayrılıp bir barışan Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T10:01+0300

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friends

jennifer aniston

david schwimmer

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Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü. Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi. İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi. Schwimmer ve Aniston'dan henüz bu iddialara doğrulama gelmedi.

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2021

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friends, jennifer aniston, david schwimmer