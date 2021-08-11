Yunanistan Parlamentosu’nun Rodop milletvekili İlhan Ahmet: Bizde yardım istememek tuhaf karşılanır

“Ben Türkiye’nin iç siyasetine müdahale edecek, yorum yapacak konumda değilim. Ama şunu söylemek isterim. Bizde yardım istemediği zaman iktidar hedef alınır. Yunanistan’daki algı tam tersidir. Bu biraz kültürle ilişkili bir olay. Yunanistan bir ekonomik krize girdi Avrupa’dan yardım istedi. Ege’de sorunlar olunca dünyayı ayağa kaldırdı. Yani bizde #HelpGreece diye bir hashtag açılmazsa bu siyasi bir mesele olur. İktidar bununla suçlanır. Onur meselesi yapılmaz. Yunanistan’ın kültürü bu yönde. Yardım istemeyi görev bilir. Türk insanının algısı düşünceleri farklı olabilir. Ben bilemiyorum #HelpTurkey niye bu kadar rahatsız etti ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ama mutlaka bir bildikleri var diyorum. Bilemiyorum Türkiye’nin bir iç güvenlik sebepleri var mıdır? Bizde böyle bir şey tuhaf karşılanır. Neden soruşturma konusu yapıldığının anlaşılması Yunan kamuoyunda mümkün değil.”