Yunanistan Parlamentosu’nun Rodop milletvekili İlhan Ahmet: Bizde yardım istememek tuhaf karşılanır

Yunanistan'da yangının yankısını Rodop vekili İlhan Ahmet anlatıyor; K-pop gençleri nasıl etkiliyor?
Yunanistan'da yangının yankısını Rodop vekili İlhan Ahmet anlatıyor; K-pop gençleri nasıl etkiliyor?
Yunanistan’da muhalefetteki Kinal Partisi’nden Rodop Milletvekili İlhan Ahmet RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Türkiye ve Yunanistan’daki yangınların farklı siyasi sonuçları olmasını iki ülke arasındaki kültür farkına bağlayan Ahmet, “Yunanistan’da asıl #HelpGreece diye bir çağrı yapılmamış olsaydı bu siyasi mesele olurdu” ifadesini kullandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in özrüAtilla Güner’in Miçotakis’in yangınlar nedeniyle gösterilen zaafiyetten dolayı özür dilemesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine İlhan şu yanıtı verdi: Güner’in “Türkiye’de #HelpTurkey kampanyasına yönelik soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna üzerine şöyle konuştu: 'Bizde yardım istemek görev bilinir'
Yunanistan'da Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Yunanistan'daki yangınlara ilişkin “Asıl Help Greece diye bir çağrı yapılmamış olsaydı bu Yunanistan'da siyasi mesele olurdu” dedi.
Yunanistan’da muhalefetteki Kinal Partisi’nden Rodop Milletvekili İlhan Ahmet RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Türkiye ve Yunanistan’daki yangınların farklı siyasi sonuçları olmasını iki ülke arasındaki kültür farkına bağlayan Ahmet, “Yunanistan’da asıl #HelpGreece diye bir çağrı yapılmamış olsaydı bu siyasi mesele olurdu” ifadesini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in özrü
Atilla Güner’in Miçotakis’in yangınlar nedeniyle gösterilen zaafiyetten dolayı özür dilemesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine İlhan şu yanıtı verdi:
“Yunanistan’da orman yangınları çok sık görülen bir olaydır. Miçotakis özür diledi. Çünkü burada gerçekten halkın tepkisi çok büyük oluyor. Özür tek çıkış olarak gözüküyor. Yunanistan siyasi geleneğinde özür vardır. Çipras da daha önce bir kanunun geçirilmesinden dolayı halktan özür dilemişti. Simitis ve Papandreu da özür dilemişti.”
Güner’in “Türkiye’de #HelpTurkey kampanyasına yönelik soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna üzerine şöyle konuştu:
'Bizde yardım istemek görev bilinir'
“Ben Türkiye’nin iç siyasetine müdahale edecek, yorum yapacak konumda değilim. Ama şunu söylemek isterim. Bizde yardım istemediği zaman iktidar hedef alınır. Yunanistan’daki algı tam tersidir. Bu biraz kültürle ilişkili bir olay. Yunanistan bir ekonomik krize girdi Avrupa’dan yardım istedi. Ege’de sorunlar olunca dünyayı ayağa kaldırdı. Yani bizde #HelpGreece diye bir hashtag açılmazsa bu siyasi bir mesele olur. İktidar bununla suçlanır. Onur meselesi yapılmaz. Yunanistan’ın kültürü bu yönde. Yardım istemeyi görev bilir. Türk insanının algısı düşünceleri farklı olabilir. Ben bilemiyorum #HelpTurkey niye bu kadar rahatsız etti ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ama mutlaka bir bildikleri var diyorum. Bilemiyorum Türkiye’nin bir iç güvenlik sebepleri var mıdır? Bizde böyle bir şey tuhaf karşılanır. Neden soruşturma konusu yapıldığının anlaşılması Yunan kamuoyunda mümkün değil.”