https://tr.sputniknews.com/20210812/abd-afganistandaki-buyukelciligini-kapatabilir-1047952739.html
'ABD, Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatabilir'
'ABD, Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatabilir'
Politico, ABD'nin Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatma da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiğini öne sürdü. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T00:00+0300
2021-08-12T00:00+0300
2021-08-12T00:02+0300
dünya
abd
nato
afganistan
taliban
kabil
büyükelçilik
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NATO'nun Afganistan'dan çekilmesini takiben Taliban, ülkenin önemli bir kısmını ele geçirirken, örgütün başkent Kabil'e yakın bir vadede erişmesi bekleniyor.Politico'ya konuşan kaynaklar, Washington'un bu tablo karşısında Kabil'deki diplomatik misyonunu kapatmak da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiğini belirtti.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de, büyükelçilik çalışanlarının güvenliğine ilişkin kararlar almak üzere tehditleri değerlendirmeye aldıklarını kaydetti.ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.abd ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
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abd, nato, afganistan, taliban, kabil, büyükelçilik
'ABD, Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatabilir'
00:00 12.08.2021 (güncellendi: 00:02 12.08.2021)
Politico, ABD'nin Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatma da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiğini öne sürdü.
NATO'nun Afganistan'dan çekilmesini takiben Taliban, ülkenin önemli bir kısmını ele geçirirken, örgütün başkent Kabil'e yakın bir vadede erişmesi bekleniyor.
Politico'ya konuşan kaynaklar, Washington
'un bu tablo karşısında Kabil'deki diplomatik misyonunu kapatmak da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de, büyükelçilik çalışanlarının güvenliğine ilişkin kararlar almak üzere tehditleri değerlendirmeye aldıklarını kaydetti.
ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.
abd ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.
Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.
Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.
Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.