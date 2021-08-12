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https://tr.sputniknews.com/20210812/abd-buyukelciligi-tum-amerikan-vatandaslarindan-afganistani-derhal-terk-etmelerini-istedi-1047975286.html
ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi
ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi
12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T18:12+0300
2021-08-12T18:12+0300
2021-08-12T18:12+0300
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abd, afganistan
ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi
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