https://tr.sputniknews.com/20210812/abd-disisleri-afganistan-soz-konusu-oldugunda-cikarlarimiz-cin-ile-uyusuyor-1047953115.html

ABD Dışişleri: Afganistan söz konusu olduğunda çıkarlarımız Çin ile uyuşuyor

ABD Dışişleri: Afganistan söz konusu olduğunda çıkarlarımız Çin ile uyuşuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın Çin'i ziyaretine ilişkin, "Afganistan söz konusu olduğunda çıkarlarımız Pekin ile uyuşuyor, tıpkı... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T00:13+0300

2021-08-12T00:13+0300

2021-08-12T00:13+0300

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Price, günlük basın brifinginde, Taliban'ın Çin'i ziyareti ve "Pekin'in Taliban'ı meşrulaştırmasının" sorulması üzerine Çin'in, Afganistan'da "silah zoruyla ele geçirilen" bir yönetimi desteklemeyeceği yönünde taahhütleri olduğunu söyledi.Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan'da "askeri çözüme ve İslam Emirliğinin geri gelmesine" karşı çıkan açıklamasına destek verdiğini de hatırlatan Price, "Afganistan söz konusu olduğunda çıkarlarımız Pekin ile uyuşuyor, tıpkı bölgedeki diğer ülkelerle olduğu gibi. 40 yıl daha çatışma ve iç savaşla boğuşan bir Afganistan kimsenin çıkarına değil" ifadelerini kullandı.Sahadaki tüm göstergelerin, Taliban'ın "savaş alanı zaferi" aradığına işaret ettiğini belirten Price, ABD'nin Afganistan'da barış için bölge ve ötesindeki ülkeler de dahil uluslararası bir konsensüs oluşturmaya çalıştığını söyledi.ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20210810/taliban-suriyede-yedinci-vilayet-baskentini-ele-gecirdi-1047303388.html

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abd, çin, afganistan, taliban, abd dışişleri bakanlığı, ned price