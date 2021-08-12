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ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliğimizdeki personelin tahliyesi için asker gönderilecek
ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliğimizdeki personelin tahliyesi için asker gönderilecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T21:14+0300
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abd, afganistan

ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliğimizdeki personelin tahliyesi için asker gönderilecek

21:14 12.08.2021
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı.
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