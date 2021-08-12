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ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi
ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay kaydedildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T17:49+0300
2021-08-12T17:49+0300
dünya
abd
çin
virüs
irkçı saldırı
asyalı
olay
koronavirüs
kovid-19
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Irkçı saldırılara ilişkin veri toplayan 'Stop AAPI Hate' ulusal koalisyonu, yayımladığı yeni raporunda, ABD'de aylar süren ırkçılık karşıtı siyasi ve sosyal aktivizme rağmen Asya kökenlilere karşı ırkçı saldırı ve olayların arttığına dikkati çekti.Rapora göre, salgın başladığından bu yana ABD'de Asya ve Pasifik kökenlilere, ırkları nedeniyle 'günah keçisi' muamelesi yapıldı.ABD'de Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar 9 binden fazla ırkçı olay ve saldırı bildirildiği belirtilen raporda, Asya kökenlilerin, sözlü tacizden fiziksel saldırıya kadar sokaklarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde ırkçılığa maruz kaldığı ifade edildi.Çok sayıda Asyalı Amerikalı ve diğer gruplar, ırkçılığın artmasından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Kovid-19 için 'Çin virüsü' gibi ırkçı söylemleri sorumlu tutuyor. ABD'nin Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmasının ise Asya kökenli karşıtlığını daha da artırmasından endişe duyuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20210329/yeni-zelandalilardan-asya-irkciligina-karsi-yuruyus-1044140889.html
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abd, çin, virüs, irkçı saldırı, asyalı, olay, koronavirüs, kovid-19

ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi

17:49 12.08.2021
© REUTERS / MIKE SEGARNew York'ta sokak ortasında Asyalı kadına saldırı
New York'ta sokak ortasında Asyalı kadına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / MIKE SEGAR
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay kaydedildi.
Irkçı saldırılara ilişkin veri toplayan 'Stop AAPI Hate' ulusal koalisyonu, yayımladığı yeni raporunda, ABD'de aylar süren ırkçılık karşıtı siyasi ve sosyal aktivizme rağmen Asya kökenlilere karşı ırkçı saldırı ve olayların arttığına dikkati çekti.
Rapora göre, salgın başladığından bu yana ABD'de Asya ve Pasifik kökenlilere, ırkları nedeniyle 'günah keçisi' muamelesi yapıldı.
ABD'de Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar 9 binden fazla ırkçı olay ve saldırı bildirildiği belirtilen raporda, Asya kökenlilerin, sözlü tacizden fiziksel saldırıya kadar sokaklarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde ırkçılığa maruz kaldığı ifade edildi.
Yeni Zelandalılardan Asya ırkçılığına karşı yürüyüş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2021
DÜNYA
Yeni Zelandalılardan Asya ırkçılığına karşı yürüyüş
29 Mart, 12:01
Çok sayıda Asyalı Amerikalı ve diğer gruplar, ırkçılığın artmasından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Kovid-19 için 'Çin virüsü' gibi ırkçı söylemleri sorumlu tutuyor. ABD'nin Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmasının ise Asya kökenli karşıtlığını daha da artırmasından endişe duyuluyor.
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