https://tr.sputniknews.com/20210812/abdden-opec-grubuna-petrol-uretimini-artirma-cagrisi-1047956915.html

ABD'den OPEC+ grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısı

ABD'den OPEC+ grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için Petrol İhraç... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T05:00+0300

2021-08-12T05:00+0300

2021-08-12T05:00+0300

ekonomi

abd

jake sullivan

petrol üretimi

koronavirüs

kovid-19

opec+

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Sullivan, yazılı açıklamasında, yüksek akaryakıt fiyatlarının kontrol edilmediği takdirde devam eden küresel toparlanmaya zarar verme riski taşıdığını belirtti.Ham petrol fiyatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlamadan önce 2019'un sonunda olduğundan daha yüksek seyrettiğine işaret eden Sullivan, "OPEC+ yakın zamanda üretim artışlarında anlaşsa da bu artışlar, OPEC+'nın salgın sırasında uyguladığı önceki üretim kesintilerini 2022'ye kadar tam olarak telafi etmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.Sullivan, küresel toparlanmanın 'kritik zamanında' bu artışların yeterli olmadığını vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikalıların uygun fiyatlı ve güvenilir enerjiye erişmelerini istediğini açıkça belirttiğini aktaran Sullivan, şunları kaydetti:Beyaz Saray'dan gelen bu açıklamanın ardından petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı dün TSİ 17.19 itibarıyla yüzde 0.70 azalışla 67.83 dolardan alıcı buldu.Brent petrolün varil fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 0.84 azalışla 70.04 dolara geriledi.

https://tr.sputniknews.com/20210719/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-uretiminde-mayis-2022de-kriz-oncesi-seviyelere-donecegiz-1044996764.html

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abd, jake sullivan, petrol üretimi, koronavirüs, kovid-19, opec+