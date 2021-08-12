https://tr.sputniknews.com/20210812/abdli-amiral-richard-rusya-hipersonik-fuze-teknolojilerini-gelistirme-alaninda-lider-ulke-1047980479.html

ABD’li Amiral Richard: Rusya, hipersonik füze teknolojilerini geliştirme alanında lider ülke

ABD’li Amiral Richard: Rusya, hipersonik füze teknolojilerini geliştirme alanında lider ülke

ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Richard, ülkesinin sahip olduğu sensör mimarisinin, hipersonik füzelerini etkili biçimde tespit etmek için yeterli olmadığını... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T21:42+0300

2021-08-12T21:42+0300

2021-08-12T21:42+0300

savunma

abd

rusya

hipersonik füze

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ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Amiral Charles Richard, uzay ve füze savunması sempozyumunda, hipersonik teknolojilerin ABD ordusu için sorunlar oluşturduğunu belirterek, “Bu sorunlar yüzünden mevcut kara ve uzay bazlı sensör mimarimiz hipersonik füzeleri tespit etmek ve izlemek için yeterli olmayabilir” ifadesini kullandı.Richard, “Hipersonik teknolojide dünyanın lider ülkesi olan Rusya, hipersonik planörlerin gelişimine büyük yatırım yapmaya devam ediyor. Rusya’nın bu yakınlarda gerçekleştirdiği yeni hipersonik füze Tsirkon testi, olası çatışmayı önleme çabalarını zora sokuyor” dedi.

rusya

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2021

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abd, rusya, hipersonik füze