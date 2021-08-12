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https://tr.sputniknews.com/20210812/abdli-amiral-richard-rusya-hipersonik-fuze-teknolojilerini-gelistirme-alaninda-lider-ulke-1047980479.html
ABD’li Amiral Richard: Rusya, hipersonik füze teknolojilerini geliştirme alanında lider ülke
ABD’li Amiral Richard: Rusya, hipersonik füze teknolojilerini geliştirme alanında lider ülke
ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Richard, ülkesinin sahip olduğu sensör mimarisinin, hipersonik füzelerini etkili biçimde tespit etmek için yeterli olmadığını... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T21:42+0300
2021-08-12T21:42+0300
savunma
abd
rusya
hipersonik füze
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ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Amiral Charles Richard, uzay ve füze savunması sempozyumunda, hipersonik teknolojilerin ABD ordusu için sorunlar oluşturduğunu belirterek, “Bu sorunlar yüzünden mevcut kara ve uzay bazlı sensör mimarimiz hipersonik füzeleri tespit etmek ve izlemek için yeterli olmayabilir” ifadesini kullandı.Richard, “Hipersonik teknolojide dünyanın lider ülkesi olan Rusya, hipersonik planörlerin gelişimine büyük yatırım yapmaya devam ediyor. Rusya’nın bu yakınlarda gerçekleştirdiği yeni hipersonik füze Tsirkon testi, olası çatışmayı önleme çabalarını zora sokuyor” dedi.
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abd, rusya, hipersonik füze

ABD’li Amiral Richard: Rusya, hipersonik füze teknolojilerini geliştirme alanında lider ülke

21:42 12.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTsirkon hipersonik füze denemesi
Tsirkon hipersonik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Sputnik
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ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Richard, ülkesinin sahip olduğu sensör mimarisinin, hipersonik füzelerini etkili biçimde tespit etmek için yeterli olmadığını belirtti.
ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Amiral Charles Richard, uzay ve füze savunması sempozyumunda, hipersonik teknolojilerin ABD ordusu için sorunlar oluşturduğunu belirterek, “Bu sorunlar yüzünden mevcut kara ve uzay bazlı sensör mimarimiz hipersonik füzeleri tespit etmek ve izlemek için yeterli olmayabilir” ifadesini kullandı.
Richard, “Hipersonik teknolojide dünyanın lider ülkesi olan Rusya, hipersonik planörlerin gelişimine büyük yatırım yapmaya devam ediyor. Rusya’nın bu yakınlarda gerçekleştirdiği yeni hipersonik füze Tsirkon testi, olası çatışmayı önleme çabalarını zora sokuyor” dedi.
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