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Afgan büyükelçiden göçmen açıklaması
Afgan büyükelçiden göçmen açıklaması
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili Türk yetkililerle görüşme halinde olduklarını belirterek, "Düzensiz... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T22:47+0300
2021-08-12T22:47+0300
türkiye
afganistan
türkiye
göç
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Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan göçmenler ve Kabil Havalimanı'nın güvenliği için yürütülen görüşmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.NTV'nin aktardığı haberde, Ramin, “Türkiye uzun süredir havalimanı güvenliğinde rol oynuyor” derken, “Türkiye'nin havalimanı güvenliğindeki misyon, bir askeri misyon olmayacak yalnızca istikrara katkı sağlama misyonu olacak” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Taliban ile görüşürüm' açıklamasıyla ilgilide konuşan Ramin, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledim. Türkiye'nin Afganistan'da aldığı pozisyondan memnunuz. Afganistan'ın istikrarı için herhangi bir seviyede herhangi bir destekten memnun oluruz" dedi.Düzensiz göç tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Afgan Büyükelçi, "Medyada eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunun kesinlikle anlıyoruz. Ancak düzensiz göç yeni bir şey değil. Türk yetkililerle yakın temastayız, yasa dışı gelenleri geri gönderebilmek için yerel makamlardan kimliklerinin tespit edilmesini istiyoruz" sözlerini kullandı.Özellikle genç ve erkek Afganlar'ın gelmesini iki temel sebebe dayandıran Ramin, "Sebeplerden biri ekonomik, İran'a Pakistan'a da gidiyorlar. Yaz sezonunda tarımda çalışıyorlar kışın geri dönüyorlar. İkinci sebep Afganistan'da aileler durum stabil olana kadar onların gitmesini istiyor yoksa Taliban onların savaşmasını istiyor" dedi.
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afganistan, türkiye, göç

Afgan büyükelçiden göçmen açıklaması

22:47 12.08.2021
© AAafgan mülteci
afgan mülteci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili Türk yetkililerle görüşme halinde olduklarını belirterek, "Düzensiz göç yeni bir şey değil" dedi.
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan göçmenler ve Kabil Havalimanı'nın güvenliği için yürütülen görüşmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
NTV'nin aktardığı haberde, Ramin, “Türkiye uzun süredir havalimanı güvenliğinde rol oynuyor” derken, “Türkiye'nin havalimanı güvenliğindeki misyon, bir askeri misyon olmayacak yalnızca istikrara katkı sağlama misyonu olacak” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Taliban ile görüşürüm' açıklamasıyla ilgilide konuşan Ramin, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledim. Türkiye'nin Afganistan'da aldığı pozisyondan memnunuz. Afganistan'ın istikrarı için herhangi bir seviyede herhangi bir destekten memnun oluruz" dedi.
Düzensiz göç tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Afgan Büyükelçi, "Medyada eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunun kesinlikle anlıyoruz. Ancak düzensiz göç yeni bir şey değil. Türk yetkililerle yakın temastayız, yasa dışı gelenleri geri gönderebilmek için yerel makamlardan kimliklerinin tespit edilmesini istiyoruz" sözlerini kullandı.
Özellikle genç ve erkek Afganlar'ın gelmesini iki temel sebebe dayandıran Ramin, "Sebeplerden biri ekonomik, İran'a Pakistan'a da gidiyorlar. Yaz sezonunda tarımda çalışıyorlar kışın geri dönüyorlar. İkinci sebep Afganistan'da aileler durum stabil olana kadar onların gitmesini istiyor yoksa Taliban onların savaşmasını istiyor" dedi.
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