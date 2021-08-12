https://tr.sputniknews.com/20210812/afganistan-hukumeti-bm-guvenlik-konseyini-acil-toplantiya-cagirdi-1047980652.html

Afganistan hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Afganistan hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Afganistan'daki duruma çözüm bulunması amacıyla... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T21:48+0300

2021-08-12T21:48+0300

2021-08-12T21:48+0300

dünya

afganistan

taliban

birleşmiş milletler (bm)

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Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı Afganistan konulu toplantıda ülkedeki durumun kritik olduğunu söyledi.Afgan halkının son yıllarda elde ettiği kazanımların tehdit altında olduğunu belirten Abdullah, Taliban'ın son zamanlarda ülkenin dört bir yanında düzenlediği saldırılar sonucu binlerce kişinin öldüğünü, yaralandığını ve yüz binlerce kişinin de yerlerinden olduğunu kaydetti.Abdullah, BM Güvenlik Konseyi'nden Afganistan krizine çözüm yolu bulunması için acilen toplanmasını ve ülkedeki insani durum ve güvenlik konularını görüşerek kesin bir karar almasını istediklerini vurguladı.Gazne Valisi gözaltına alındıAfganistan'ın önemli ve tarihi vilayetlerinden Gazne merkezinin bu sabah Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Vali Muhammed Davut Lagmani gözaltına alındı.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Stanikzey, basına yaptığı açıklamada, Gazne Valisi Lagmani'nin, vali yardımcısı ve özel kalem müdürü ile Gazne merkezinin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından başkent Kabil'e giderken Meydan Vardak vilayetinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.Stanikzey, söz konusu kişilerin gözaltına alınma nedenini açıklamadı.Gazne İl Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, Vali Lagmani'nin Gazne merkezini anlaşma sonucu Taliban'a teslim ettiğini öne sürdü.Gazne Valisi'nin araç konvoyunun kent merkezindeki Taliban militanlarının arasından rahatlıkla geçip gitmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldiABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın saldırıları hız kazandı.Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi, halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda ise binden fazla sivil yaşamını yitirdi.Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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afganistan, taliban, birleşmiş milletler (bm)