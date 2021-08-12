Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210812/afganistan-hukumeti-rusyadan-askeri-helikopter-satin-almak-istiyoruz-1047974541.html
Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz
Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz
Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, ülkesinin Rusya’dan askeri helikopter satın almak istediğini söyledi. Kabil’deki hükümetin bu açıklaması, Taliban’ın... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T17:50+0300
2021-08-12T17:50+0300
savunma
rusya
afganistan
taliban
helikopter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045156025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ad7d50cc4033af7b6cbafac770046dc.jpg
Taliban militanlarının ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan’ın Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, Moskova’da yayın yapan Eho Moskvı radyosuna açıklamalarında, “Afganistan, Rusya’dan askeri helikopterler satın almaya hazır, Rusya hükümetinin bu husustaki yanıtını bekliyoruz” dedi.Atmar, askeri helikopter satın alma teklifini Rusya’ya ne zaman ilettikleri gibi detaylaraysa inmedi.ABD ile müttefiklerinin geri çekilmesi ile Taliban, Afganistan’da kontrolü altına aldığı toprakları iyice genişletmiş durumda.Taliban güçlerinin sınırdaki yerleşim yerlerini de ele geçirmesi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor.Rusya’nın, Afganistan ile sınırı bulunan müttefiki Tacikistan’a sınırını güçlendirmesi adına hem askeri hem finansal destek verdiği biliniyor.
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045156025_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_8ad8d1932478dfd791ccd47ca66cb8c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, afganistan, taliban, helikopter

Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz

17:50 12.08.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARAfganistan- Taliban
Afganistan- Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
Abone ol
Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, ülkesinin Rusya’dan askeri helikopter satın almak istediğini söyledi. Kabil’deki hükümetin bu açıklaması, Taliban’ın ülkedeki ilerleyişine hız verdiği bir döneme denk geldi.
Taliban militanlarının ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan’ın Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, Moskova’da yayın yapan Eho Moskvı radyosuna açıklamalarında, “Afganistan, Rusya’dan askeri helikopterler satın almaya hazır, Rusya hükümetinin bu husustaki yanıtını bekliyoruz” dedi.
Atmar, askeri helikopter satın alma teklifini Rusya’ya ne zaman ilettikleri gibi detaylaraysa inmedi.
ABD ile müttefiklerinin geri çekilmesi ile Taliban, Afganistan’da kontrolü altına aldığı toprakları iyice genişletmiş durumda.
Taliban güçlerinin sınırdaki yerleşim yerlerini de ele geçirmesi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor.
Rusya’nın, Afganistan ile sınırı bulunan müttefiki Tacikistan’a sınırını güçlendirmesi adına hem askeri hem finansal destek verdiği biliniyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:22Tunus'ta siyasi krizin yönetilmesi için 'özel yetkili komite' kuruldu
18:20Yeniköy Termik Santrali tam kapasite devreye girdi
18:14Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti
18:12ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi
18:06TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı
17:57Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın 'tehlikeli sonuçlar doğuracağını' söyledi
17:56Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı
17:50Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz
17:49ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi
17:47Sürat teknesiyle çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen'in ölümüne neden olan kişi tutuklandı
17:47Lavrov: Ayı, votka ve balalaykanın yüzlerde gülümsemeye neden olmasında yanlış bir şey yok
17:40Türkiye'nin ilk 'Koku Akademisi' Beyoğlu'nda açıldı
17:35Kağıt, plastik ve metal ambalajlı ürünlere depozito sistemi geliyor
17:30Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde Hava Kuvvetleri Günü kutlandı
17:17Manavgat'ta zeytinlikleri kül eden alevler, sofraları da yakar mı?
17:14CHP’li Bektaş: 325 bin lira ödenmiş sermayeli şirkete 325 milyonluk Sürat Kargo ihalesi veriliyor
17:09DSÖ uzmanı: Kovid-19'da sıfır numaralı hasta, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olabilir
17:07Sarıyer'de orman yangını
16:53Foça'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
16:47Lavrov: Kırım, Rusya’nın bir parçası olarak Belarus’la Birlik Devleti’nde yer alıyor