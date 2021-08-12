https://tr.sputniknews.com/20210812/afganistan-hukumeti-rusyadan-askeri-helikopter-satin-almak-istiyoruz-1047974541.html

Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz

Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz

Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, ülkesinin Rusya’dan askeri helikopter satın almak istediğini söyledi. Kabil’deki hükümetin bu açıklaması, Taliban’ın... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T17:50+0300

2021-08-12T17:50+0300

2021-08-12T17:50+0300

savunma

rusya

afganistan

taliban

helikopter

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Taliban militanlarının ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan’ın Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, Moskova’da yayın yapan Eho Moskvı radyosuna açıklamalarında, “Afganistan, Rusya’dan askeri helikopterler satın almaya hazır, Rusya hükümetinin bu husustaki yanıtını bekliyoruz” dedi.Atmar, askeri helikopter satın alma teklifini Rusya’ya ne zaman ilettikleri gibi detaylaraysa inmedi.ABD ile müttefiklerinin geri çekilmesi ile Taliban, Afganistan’da kontrolü altına aldığı toprakları iyice genişletmiş durumda.Taliban güçlerinin sınırdaki yerleşim yerlerini de ele geçirmesi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor.Rusya’nın, Afganistan ile sınırı bulunan müttefiki Tacikistan’a sınırını güçlendirmesi adına hem askeri hem finansal destek verdiği biliniyor.

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