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https://tr.sputniknews.com/20210812/afyonkarahisarda-bir-polis-memuru-karisi-kayinvalidesi-kayinpederini-oldurup-intihar-etti-1047957381.html
Afyonkarahisar'da bir polis memuru karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti
Afyonkarahisar'da bir polis memuru karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti
Afyonkarahisar'da polis memuru A. A., eşi G.A., kayınpederi N. A., kayınvalidesi K. A.'yı beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T06:12+0300
2021-08-12T06:54+0300
türkiye
polis
afyonkarahisar
kayınpeder
intihar
kayınvalide
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Afyonkarahisar’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen polis memuru A. A. eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini vurdu. 3 kişiyi öldüren şahıs aynı tabancayla intihar etti.İddialara göre, boşanma aşamasındaki A.A. konuşmak üzere şehir dışından kayınpederinin evine gitti. Bu sırada sokak ortasında yaşanan tartışmada öfkeli koca tabancası ile bisikletiyle ilerlemeye çalışan kayınpederini kafasından vurduktan sonra çocukları ve eşinin olduğu 4 katlı binanın ikinci katına giderek burada da silahını ateşledi.Kocanın tabancasından çıkan kurşunlar kayınvalide ve eşine isabet etti. Şahıs evden çıktıktan sonra olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride tabancasını çenesine dayayarak intihar etti.Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayınpeder ile cinayet zanlısı şahsın öldüğünü belirlerken, ambulans ile hastaneye kaldırılan kayınvalide ve eşi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayı anlatan komşulardan Melike İzmir, silah seslerini önce çocukların patlattıkları torpil sesi sandıklarını kaydederek, “Biz olayı görmedik ama 4 silah sesi geldi. Çocuklar torpil patlatıyor sandık. 15 dakika sonra ambulans geldi ceset torbasının çıktığını gördük. Ölen kişinin kızı ile arkadaştım ama aile üyelerini tanımıyordum. Ailenin 2 çocuğu vardı, bir kız bir erkek” diye konuştu.
türkiye
afyonkarahisar
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polis, afyonkarahisar, eş, kayınpeder, intihar, kayınvalide

Afyonkarahisar'da bir polis memuru karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti

06:12 12.08.2021 (güncellendi: 06:54 12.08.2021)
© İHA / GÖKTEN CEYLANAfyonkarahisar, Polis
Afyonkarahisar, Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA / GÖKTEN CEYLAN
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Afyonkarahisar'da polis memuru A. A., eşi G.A., kayınpederi N. A., kayınvalidesi K. A.'yı beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Afyonkarahisar’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen polis memuru A. A. eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini vurdu. 3 kişiyi öldüren şahıs aynı tabancayla intihar etti.
İddialara göre, boşanma aşamasındaki A.A. konuşmak üzere şehir dışından kayınpederinin evine gitti. Bu sırada sokak ortasında yaşanan tartışmada öfkeli koca tabancası ile bisikletiyle ilerlemeye çalışan kayınpederini kafasından vurduktan sonra çocukları ve eşinin olduğu 4 katlı binanın ikinci katına giderek burada da silahını ateşledi.
Kocanın tabancasından çıkan kurşunlar kayınvalide ve eşine isabet etti. Şahıs evden çıktıktan sonra olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride tabancasını çenesine dayayarak intihar etti.
Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayınpeder ile cinayet zanlısı şahsın öldüğünü belirlerken, ambulans ile hastaneye kaldırılan kayınvalide ve eşi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayı anlatan komşulardan Melike İzmir, silah seslerini önce çocukların patlattıkları torpil sesi sandıklarını kaydederek, “Biz olayı görmedik ama 4 silah sesi geldi. Çocuklar torpil patlatıyor sandık. 15 dakika sonra ambulans geldi ceset torbasının çıktığını gördük. Ölen kişinin kızı ile arkadaştım ama aile üyelerini tanımıyordum. Ailenin 2 çocuğu vardı, bir kız bir erkek” diye konuştu.
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