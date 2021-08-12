https://tr.sputniknews.com/20210812/akardan-afganistan-aciklamasi-mehmetcigi-tehlikeye-atmak-gibi-durumumuz-soz-konusu-olamaz-1047960277.html

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesi konusunda "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T09:34+0300

2021-08-12T09:34+0300

2021-08-12T10:17+0300

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

afganistan

tsk

sınır

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyaretine ilişkin olarak Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği'nde değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Pakistan'ın komşusu Afganistan’daki son gelişmelerin de görüşmeler sırasında gündeme geldiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:"Pakistanlı kardeşlerimiz Afganistan’dan gelen çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Pakistan, Afganistan ile de yakın ilişkileri olan bir ülke. Biz de Türkiye olarak Afgan kardeşlerimize, Afganistan’ın tamamına faydası olması bakımından önemli gördüğümüz ve 6 yıldır yaptığımız gibi Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine gerekli şartların oluşması durumunda talip olduğumuzu belirttik. Bu konuda çeşitli görüşmelerimiz, temaslarımız var."Türkiye'nin Kabil’deki havalimanının işletilmesi yönündeki asıl maksadının, Afganistan'ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmak şeklinde açıklayan Akar, şöyle konuştu:"Kabil'deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz."'Mehmetçik sınırlara hakimdir''Afganistan’daki gelişmelerin ardından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına' yönelik iddialar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "Sınırlarımızla ilgili sadece bugün değil daha önceden de çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme getirilmiştir" karşılığını verdi.Gerçek dışı iddialara yönelik gerekli açıklamaları büyük bir açıklık ve şeffaflıkla yaptıklarını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:"Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. İlgili arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla tüm hudutlarımızın olduğu gibi İran hududunun da korunması konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor. Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız da değildir. Ayrıca hudut güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Alınan tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, oluşturulan kontrol noktaları ile şehir merkezlerini de kapsıyor. Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor."

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), afganistan, tsk, sınır