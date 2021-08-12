AB'ye göre Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol eden ve ABD istihbarat tahminine göre 1-3 ay içinde başkent Kabil'i ele geçirme noktasında bulunan Taliban'ın BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına göze göz dişe diş şeriat yönetimi uygulamaktan söz etmesinin ardından, ABD öncülüğünde Afganistan'dan çekilen ülkelerden Almanya tepki verdi.ZDF'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Afganistan'a her yıl 430 milyon euro temin ediyoruz, Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat hukuku getirirse, bir kuruş bile vermeyiz" dedi.
almanya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, afganistan
Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
Afganistan'da hakimiyet alanını hızla geliştiren Taliban dış basına şeriat yönetimi açıklamaları yaparken, Almanya hükümetinden uyarı geldi.
AB'ye göre Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol eden ve ABD istihbarat tahminine göre 1-3 ay içinde başkent Kabil'i ele geçirme noktasında bulunan Taliban'ın BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına göze göz dişe diş şeriat yönetimi uygulamaktan söz etmesinin ardından, ABD öncülüğünde Afganistan'dan çekilen ülkelerden Almanya tepki verdi.
ZDF'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Afganistan'a her yıl 430 milyon euro temin ediyoruz, Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat hukuku getirirse, bir kuruş bile vermeyiz" dedi.