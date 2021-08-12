Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210812/almanya-taliban-iktidari-ele-gecirip-seriat-getirirse-afganistana-mali-yardimi-keseriz-1047961802.html
Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
Afganistan'da hakimiyet alanını hızla geliştiren Taliban dış basına şeriat yönetimi açıklamaları yaparken, Almanya hükümetinden uyarı geldi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T10:18+0300
2021-08-12T10:38+0300
dünya
almanya
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1047961802.jpg?1628753895
AB'ye göre Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol eden ve ABD istihbarat tahminine göre 1-3 ay içinde başkent Kabil'i ele geçirme noktasında bulunan Taliban'ın BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına göze göz dişe diş şeriat yönetimi uygulamaktan söz etmesinin ardından, ABD öncülüğünde Afganistan'dan çekilen ülkelerden Almanya tepki verdi.ZDF'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Afganistan'a her yıl 430 milyon euro temin ediyoruz, Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat hukuku getirirse, bir kuruş bile vermeyiz" dedi.
almanya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, afganistan

Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz

10:18 12.08.2021 (güncellendi: 10:38 12.08.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Afganistan'da hakimiyet alanını hızla geliştiren Taliban dış basına şeriat yönetimi açıklamaları yaparken, Almanya hükümetinden uyarı geldi.
AB'ye göre Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol eden ve ABD istihbarat tahminine göre 1-3 ay içinde başkent Kabil'i ele geçirme noktasında bulunan Taliban'ın BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına göze göz dişe diş şeriat yönetimi uygulamaktan söz etmesinin ardından, ABD öncülüğünde Afganistan'dan çekilen ülkelerden Almanya tepki verdi.
ZDF'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Afganistan'a her yıl 430 milyon euro temin ediyoruz, Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat hukuku getirirse, bir kuruş bile vermeyiz" dedi.
411000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
07:42Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı
07:24Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri açıkladı
07:16İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu
07:03Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı